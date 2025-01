Design iPhone 17: dit zijn 3 veranderingen die je kunt verwachten

Er gaan geruchten dat we 3 veranderingen kunnen verwachten in het design van de iPhone 17. Dit moet je weten.

3 veranderingen in het design van de iPhone 17

De drie veranderingen in het design van de iPhone 17 hebben betrekking op de behuizing van een aantal modellen uit de reeks. Het laatste bericht heeft te maken met de manier waarop de zijkanten van de iPhone overgaan in de achterkant. En er zijn al twee eerdere berichten over veranderingen die Apple kennelijk wil aanbrengen in de materialen die voor het frame en de achterkant worden gebruikt.

Design iPhone 17: van titanium naar aluminium

Een rapport van The Information eind vorig jaar suggereerde dat Apple het titanium dat wordt gebruikt in de Pro-modellen zou verruilen voor het aluminium dat wordt gebruikt in de standaardmodellen. Dit blijkt echter een misverstand te zijn.

Volgens The Information zou het ‘frame’ van de iPhone 17 van aluminium zijn, maar in de terminologie van Apple is dat al zo. Apple verwijst namelijk met titanium naar de ‘band’ (de behuizing rond het scherm) en met aluminium naar het ‘frame’ (het interne metaalwerk).

Een achterkant van aluminium en glas

De achterkant van de huidige iPhones is van glas, om draadloos opladen te ondersteunen. Volgens hetzelfde rapport gaat dit design bij de iPhone 17 veranderen. Apple zou overstappen op aluminium voor een groter camera-eiland op het bovenste gedeelte, en het onderste gedeelte nog wel van glas maken.

Een soepele overgang van de zijkanten naar de achterkant

Een nieuw rapport geeft aan dat Apple van plan is om een nieuwe methode te gebruiken om de achterkant van de behuizing aan de zijkanten te verbinden. Dat zou moeten resulteren in een soepelere overgang. De claim is afkomstig van Weibo-gebruiker Fixed-focus digital.

Geautomatiseerde vertalingen vanuit het Chinees zijn lastig, maar het bericht lijkt te verwijzen naar een meer naadloze verbinding. Hoewel de bestaande verbinding er al behoorlijk soepel uitziet, zou de nieuwe overgang ervoor kunnen zorgen dat het vasthouden van de nieuwe iPhones nog comfortabeler wordt.

De iPhone 17-serie verschijnt pas in september, dus het is nog een hele tijd afwachten waar Apple uiteindelijk voor heeft gekozen. Als er meer over bekend wordt, lees je dat uiteraard direct op iPhoned!