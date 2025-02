Dit is hoe het design van de iPhone 17-serie er waarschijnlijk uitziet

Er is een afbeelding van het design van de iPhone 17-serie gedeeld die verschillende versies van het nieuwe camera-eiland laat zien.

Het design van de iPhone 17-serie

X-gebruiker Majin Bu heeft een nieuwe afbeelding (CAD-render) van alle toestellen in de iPhone 17-serie gedeeld die het vernieuwde design van het camera-eiland laat zien. We zien de standaard iPhone 17, de ultradunne iPhone 17 Air, de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max op de volgende afbeelding:

Majin Bu heeft in het verleden een aantal keren gelijk gehad met zijn voorspellingen, maar soms zat hij er ook naast. Zo zei hij ten onrechte dat de iPad 11 in 2023 zou verschijnen. Maar deze keer bevestigen Weibo-leakers Fixed Focus Digital, Ice Universe en Digital Chat Station allemaal de juistheid van de CAD-afbeelding. “Het uiterlijk ziet er in principe zo uit”, zegt Digital Chat Station over de afbeelding.

Fixed Focus Digital zegt dat de CAD-renders vrij nauwkeurig zijn en dat de iPhone 17 Pro-modellen waarschijnlijk uit een combinatie van materialen bestaan – in elk geval een glazen gedeelte geïntegreerd in een metalen frame. Dit lijkt de rode gedeeltes op de iPhone 17 Pro-modellen in de afbeelding te verklaren. Dankzij het glas blijft draadloos opladen mogelijk, maar een aluminium frame is minder breukgevoelig.

De reguliere iPhone 17 verandert niet

Apple is van plan om het ontwerp van de camera op de aankomende iPhone 17 Pro-modellen aanzienlijk te vernieuwen. Volgens recente berichten wordt het bekende vierkante camera-eiland vervangen door een opvallende aluminium balk die over de hele breedte van het toestel loopt. Het herontwerp geldt ook voor het nieuwe iPhone 17 Air-model, dat de Plus-variant in de Apple line-up zal vervangen.

iPhone 17, the design seems confirmed. pic.twitter.com/5Wh6alUiMr — Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 21, 2025

Dit dunnere toestel krijgt een vergelijkbare horizontale balk, hoewel er slechts één cameralens in past. Daarentegen zal de reguliere iPhone 17 naar verwachting het huidige camera-ontwerp van de iPhone 16-serie behouden, waarmee het onderscheid tussen het topmodel en het standaardmodel van Apple verder wordt vergroot.

Analist Jeff Pu zei eerder deze maand dat de iPhone 17, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max allemaal een aluminium frame krijgen. Hij verwacht dat de iPhone 17 Air daarentegen een titanium frame krijgt, wat mogelijk noodzakelijk is voor voldoende stevigheid bij zo’n ultradun toestel. Apple introduceerde titanium in 2023 voor de Pro-modellen, maar volgens Pu gebruikt Apple nu weer aluminium voor de iPhone 17 Pro’s vanwege milieuoverwegingen.