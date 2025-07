Zien: dit is het vernieuwde design van de iPhone 17 Pro (Max)

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max krijgen een vernieuwd design, waarvan nu de eerste beelden zijn gedeeld. Zo zien de toestellen eruit!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17 Pro (Max) design

De release van de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max komt eraan! Door geruchten is er inmiddels veel duidelijk over de volgende generatie van de iPhone. Het is de verwachting dat zowel de iPhone 17 Pro als de iPhone 17 Pro Max een nieuw ontwerp krijgt. Het camera-eiland rondom de lenzen wordt veel groter. Waar dat bij de iPhone 16 Pro (Max) nog een vierkant eiland is, neemt die bij de iPhone 17 Pro (Max) de gehele brede in beslag.

De achterzijde van de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max krijgt daardoor een aangepast design. Dit worden de eerste iPhones met een langwerpig camera-eiland, maar dat is niet de enige verandering. De iPhone 17-serie wordt traditiegetrouw voorzien van een Apple-logo op de achterkant, maar deze wordt bij de Pro-modellen meer naar onder geplaatst. Zo ziet het nieuwe ontwerp van de iPhone 17 Pro (Max) eruit:

Do you like the new Apple logo position on iPhone 17 Pro? pic.twitter.com/9ucRrNcjWO — Majin Bu (@MajinBuOfficial) July 6, 2025

Glazen én aluminium behuizing

Het design van de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max bestaat uit meerdere materialen. Apple neemt in 2025 afscheid van de titanium behuizing bij de Pro-modellen, in plaats daarvan worden de nieuwe iPhones gemaakt van aluminium. Volgens geruchten wordt het grotere camera-eiland gefabriceerd van aluminium, de rest van de achterzijde bestaat uit glas. De iPhone 16 Pro (Max) hebben eveneens een glazen achterkant.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het glazen element in de behuizing van de iPhone 17 Pro (Max) maakt draadloos opladen mogelijk. Met aluminium materialen kun je een telefoon niet draadloos opladen, waardoor ook MagSafe zou ontbreken. Dit verklaart ook waarom Apple ervoor kiest om het logo meer naar onderen te plaatsen. Het Apple-logo staat bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max in het midden van het glazen element.

Release van de iPhone 17 Pro (Max)

Apple past het ontwerp van de iPhone voor het eerst in jaren aan. De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max krijgen een nieuw design aan de achterzijde, met een groter camera-eiland van aluminium en een glazen element voor draadloos opladen. Aan de voorkant zien we eveneens kleine veranderingen, want de telefoon krijgt dunnere randen. Mogelijk heeft de iPhone 17 Pro Max een compacter Dynamic Island, waardoor je meer ruimte op je scherm krijgt.

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max verschijnen in september. Die maand presenteert Apple de nieuwe iPhones en Apple Watches van 2025. Dan weten we zeker welke nieuwe functies naar de iPhone 17 Pro (Max) komen en welk design de toestellen krijgen. Wil je meer weten over de volgende iPhone? Lees dan hier alles over de iPhone 17 (Air) en bekijk hier alle geruchten over de iPhone 17 Pro (Max)!