Design van de iPhone 16 gelekt: zo ziet de nieuwe telefoon eruit

Het design van de iPhone 16 is gelekt, waardoor we nu al weten wat het nieuwe ontwerp van de telefoon is. Zo ziet de volgende iPhone eruit!

iPhone 16 krijgt nieuw design

Apple werkt aan een vernieuwd design voor de iPhone 16, waarvan nu de eerste tekeningen zijn gelekt. Door de schematische ontwerpen weten we hoe de volgende iPhone eruit gaat zien, waarbij vooral het camera-eiland opvalt. Bij de iPhone 16 kiest Apple namelijk voor twee lenzen die recht onder elkaar geplaatst zijn. De iPhone 15 heeft juist een camera-eiland met diagonaal geplaatste lenzen.

Het design doet denken aan de iPhone X, waar Apple voor het eerst twee camera’s op deze manier plaatste. Met het gelekte ontwerp worden eerdere geruchten bevestigd, die ook al voorspelden het camera-eiland verandert bij de iPhone 16. Dit is vermoedelijk het design van de ‘normale’ iPhone 16, omdat de telefoon twee camera’s heeft. Bij de iPhone 16 Pro (Max) zijn dat er drie, die waarschijnlijk wel op dezelfde manier worden geplaatst als bij de iPhone 15 Pro (Max).

iPhone 16 Schematic pic.twitter.com/FPhEb27Lhh — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 4, 2024

Actieknop komt naar de iPhone 16

Daarnaast onthult het design dat de iPhone 16 er een nieuwe knop bij krijgt. Afgelopen jaar introduceerde Apple de actieknop bij de iPhone 15 Pro (Max), waarbij je zelf kunt kiezen welke functie aan de knop wordt toegevoegd. De actieknop zien we dit jaar ook terug bij de reguliere iPhone 16 en de iPhone 16 Plus. Je hoeft dan dus geen iPhone 16 Pro (Max) te kopen voor de feature.

Bij de iPhone 16 neemt Apple definitief afscheid van de mute-schakelaar, waarmee je de telefoon alleen op stil kon zetten. Eerder gingen er nog geruchten dat Apple ook aan een nieuw design voor de volumeknoppen werkt. Daarbij had de iPhone één grote volumeknop. Het lijkt erop dat dit design de eindstreep niet gaat halen, want op de gelekte afbeeldingen zien we toch weer twee losse knoppen terug.

Dit is wanneer de volgende iPhone komt

Daarnaast zien we bij het design van de iPhone 16 ook het Dynamic Island weer terug. Het is overigens goed mogelijk dat Apple later besluit om het design toch aan te passen. De tekeningen die naar buiten zijn gekomen zijn slechts eerste ontwerpen. Apple is nu dus verschillende designs aan het uitproberen, pas later wordt het definitieve design gekozen. Het lijkt in ieder geval wél zeker dat het camera-eiland op schop gaat bij de iPhone 16.

We moeten nog wel even wachten op de volgende iPhone, want die verschijnt pas in september. Gelukkig weten we al eerder wat het nieuwe design van de iPhone 16 is, Apple presenteert de telefoon vermoedelijk in juni. Dan worden ook de Apple Watch X en iOS 18 aangekondigd. Wil je meer weten over iOS 18? Lees dan hier meer over de grootste update ooit voor je iPhone!

