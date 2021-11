Dit iPhone 14-concept is waarschijnlijk te mooi om waar te zijn

Meestal zien nieuwe iPhones er niet drastisch anders uit dan het voorgaande model. Bij de iPhone 14 lijkt Apple wél flink aan het design te sleutelen. Maar of het toestel zo futuristisch wordt als dit iPhone 14-concept?

Concept van iPhone 14-design

Van de iPhone die het YouTube-kanaal ConceptsiPhone samenstelde, kunnen we alleen maar dromen. In de video zien we een iPhone 14 met een display dat de complete voorkant beslaat – het scherm buigt zelfs over de randen af.

De video toont ook een verschuifbaar oled-scherm, waardoor je veel meer schermruimte hebt. In tegenstelling tot bij verschillende opvouwbare Android-telefoons is het tweede scherm niet gebaseerd op een scharnier. Het uitschuifbare display is daardoor kleiner dan het hoofdscherm.

Een groot voordeel van het uitschuifbare scherm is dat je er veel makkelijker mee typt, zo is te zien in de video. Het concept demonstreert ook hoe het tweede scherm kan worden gebruikt voor toegang tot apps zoals Instellingen, zonder dat je hoeft weg te gaan bij wat er op de voorgrond gebeurt.

Ontgrendelen kan met zowel Face ID als Touch ID, waarbij de sensoren onder het display zijn verwerkt. Hierdoor is de notch niet meer nodig; de selfiecamera schuilt achter een gaatje in het scherm. Verder zien we dat de iPhone op grote afstand draadloos kan worden opgeladen, met ‘Air Charge Technology’.

Wat is wél waarschijnlijk?

Dat de iPhone 14 er zo uit komt te zien, is (helaas) zeer onwaarschijnlijk. Toch is niet alles wat we in de video zien gebaseerd op gebakken lucht. Er gaan geruchten dat de iPhone 14 een punch-hole design krijgt, waarbij de selfiecamera in een cameragaatje is verwerkt.

Ook zien we in de video dat de achterkant van de iPhone 14 volledig vlak is, wat ook waarschijnlijk is. Volgens geruchten wordt de iPhone iets dikker, zodat de camerabult niet meer uitsteekt.

Wil je op de hoogte blijven van geruchten over de iPhone 14?