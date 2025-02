DeepSeek verboden in Nederland: moet je de chatbot nog wel gebruiken? 

De Nederlandse overheid heeft DeepSeek verboden voor ambtenaren. Is het wel nog verstandig om de chatbot te gebruiken? Dit moet je weten.

DeepSeek verboden

Het is voor Nederlandse ambtenaren sinds deze week verboden om DeepSeek te gebruiken. Dat heeft de woordvoerder van staatssecretaris Zsolt Szabó (Digitalisering) bevestigd. Het verbod geldt voor de Rijksoverheid, gemeenten maken zelf een afweging over het gebruik van DeepSeek. Heel verrassend is het verbod op de chatbot niet, want ambtenaren mogen al langer geen Chinese applicaties gebruiken.

Het kabinet voert dit beleid, omdat China volgens de woordvoerder een offensief cyberprogramma gericht tegen Nederland heeft. Alle apps uit landen met een soortgelijk programma mogen niet gebruikt worden door Nederlandse ambtenaren. Ook in Zuid-Korea, Taiwan, Australië en Italië zijn soortgelijke maatregelen genomen tegen DeepSeek. Italië heeft DeepSeek zelfs verboden in het hele land. Is het wel nog verstandig om de chatbot in Nederland te gebruiken?

Voorzichtig zijn met DeepSeek

Het advies is om voorzichtig te zijn als je informatie deelt met DeepSeek. Dat geldt overigens voor alle chatbots, zo hebben Nederlandse overheidsinstanties ChatGPT al eerder geblokkeerd. DeepSeek is hierin niet anders, het grote verschil is dat de informatie op Chinese servers wordt opgeslagen. Voor zowel ChatGPT als DeepSeek wordt het afgeraden om persoonlijke, financiële of andere vertrouwelijke gegevens te delen.

De overheid wil voorkomen dat gevoelige informatie wordt gedeeld met AI-diensten. Dat is de reden dat ChatGPT en DeepSeek verboden is voor ambtenaren. Voor reguliere gebruikers ligt dat anders, zo lang je geen persoonlijke informatie deelt met de chatbot. Denk hierbij aan gegevens als je bankrekeningnummer, pincode, wachtwoorden, adresgegevens. Deze informatie moet je nooit delen met DeepSeek, maar ook niet met ChatGPT.

Zo gebruik je DeepSeek wel

Deel je deze gegevens wel? Dan worden ze mogelijk gebruikt voor het trainen van taalmodellen en worden ze opgeslagen op de servers van het bedrijf achter de chatbot. Bij AI-diensten weet je niet precies waar deze informatie terechtkomt en waarvoor de gegevens gebruikt worden. Bovendien is de informatie kwetsbaar als de bedrijven achter ChatGPT of DeepSeek betrokken zijn bij een datalek of cyberaanval.

Waar ChatGPT en DeepSeek verboden zijn voor ambtenaren, is het nog steeds mogelijk om de chatbots te gebruiken voor bepaalde doeleinden. Zo kun je simpele vragen stellen als het opstellen van boodschappenlijstjes, maken van recepten of het verzamelen van informatie over je vakantiebestemming. AI-diensten als ChatGPT en DeepSeek zijn op die manier handige hulpmiddelen, mits je geen gevoelige informatie met de chatbots deelt.