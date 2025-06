DeepSeek op steeds meer plekken verboden: is de app wel veilig?

Ook Duitsland neemt nu maatregelen tegen DeepSeek vanwege toenemende bezorgdheid over de privacy. Dit is waarom dit maar blijft gebeuren.

DeepSeek op steeds meer plekken verboden

DeepSeek veroverde eerder dit jaar de wereld, maar kreeg al vrij snel kritiek van onder meer westerse regeringen. De modellen zijn sterk gemodereerd en vragen die China en zijn regering in een kwaad daglicht kunnen stellen, worden vermeden.

Maar belangrijker is dat het privacybeleid van DeepSeek zelf bevestigt dat de app gebruikersprompts, geüploade bestanden en andere persoonlijke gegevens opslaat op servers in China. En daartoe hebben de autoriteiten op grond van de nationale inlichtingenwetten van het land uitgebreide toegang.

Dat laatste heeft wereldwijd alarmbellen doen rinkelen. Italië was een van de eerste landen die DeepSeek uit de lokale app stores verwijderde. Zuid-Korea deed vervolgens hetzelfde. In Nederland werd de app verboden op apparaten van de overheid en België adviseerde ambtenaren om de app te mijden. De belangrijkste consumentenorganisatie van Spanje heeft inmiddels formeel om een onderzoek gevraagd.

Ondertussen zijn wetgevers in de VS naar verluidt bezig met het opstellen van wetgeving die federale instanties in principe verbiedt om AI te gebruiken die in China is ontwikkeld. Een senator opperde zelfs het idee om gebruikers van de app een gevangenisstraf op te leggen.

Nu ook maatregelen in Duitsland

De hoogste Duitse toezichthouder op het gebied van gegevensbescherming heeft Apple en Google formeel verzocht om het Chinese DeepSeek uit hun app stores te verwijderen. Het land is bezorgd over de illegale overdracht van persoonsgegevens naar China.

Meike Kamp, de federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie in Berlijn, heeft onlangs een verklaring gegeven. Ze zei dat DeepSeek onvoldoende garanties heeft gegeven dat gebruikersgegevens worden beschermd volgens normen die gelijkwaardig zijn aan die in de EU. Google heeft inmiddels laten weten dat ze het verzoek tot verwijdering in behandeling hebben. Apple heeft nog geen commentaar gegeven.

DeepSeek - AI Assistent 杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司 7.2 (246 reviews) Gratis via App Store via App Store

Voorzichtig met AI

Het mag duidelijk zijn, dat het een goed idee is om voorzichtig te zijn als je informatie deelt met DeepSeek. Maar dat geldt eigenlijk voor alle chatbots. Het grote verschil is dat de informatie bij DeepSeek op Chinese servers wordt opgeslagen. Voor zowel ChatGPT als DeepSeek wordt het afgeraden om persoonlijke, financiële of andere vertrouwelijke gegevens te delen.