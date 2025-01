Chatbot DeepSeek maakte een behoorlijke impact de afgelopen dagen, maar nu is de app plotsklaps uit de App Store verdwenen. Maar waarom eigenlijk?

DeepSeek is uit de App Store verdwenen: dit is er aan de hand

Op dit moment is de app DeepSeek alleen uit de App Store van Italië gehaald. Dit vanwege meerdere privacyredenen. Grote kans dat meer landen gaan volgen, waaronder Nederland.

De Italiaanse privacy-waarnemers vroegen zich af of de app wel voldeed aan de GPDR, General Data Protection Regulation. In Nederland wordt dit de AVG genoemd, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is een privacy-wetgeving die in dertig verschillende landen wordt toegepast. Een van hun doelen is de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie.

Bij de meeste AI-chatbots moet je sowieso uitkijken wat je precies deelt van je persoonlijke gegevens. Maar dat DeepSeek Chinese eigenaren heeft baart meerdere landen zorgen.

De Italiaanse privacy-waakhond heeft nu een aantal vragen met betrekking tot de AVG bij het Chinese bedrijf neergelegd. Hierin wordt onder andere gevraagd wat voor gegevens er precies wordt opgeslagen en waar de gegevens worden bewaard. Ze hebben het bedrijf twintig dagen gegeven om te reageren.

Inmiddels is de app DeepSeek niet meer beschikbaar in Italië, zowel in de App Store als de Google Play Store. Het is niet bekend of de makers zelf de app hebben verwijderd of dat dit door Apple of Google is gedaan.

Hoe zit het dan met de AI van Apple met ChatGPT?

Ook Apple heeft zijn eigen AI met chatbot inmiddels ingebouwd in de iPhone. De functies is op dit moment nog niet beschikbaar in Nederland. Dat zal pas tegen april zijn (als je de iPhone op Engels hebt ingesteld).

Wanneer Apple Intelligence dan hier ook eindelijk komt, zal privacy niet echt een issue zijn. De opdrachten die je de AI geeft worden lokaal op je iPhone verwerkt. Het klopt dat Apple ook OpenAI’s ChatGPT heeft ingebouwd, maar je moet daar uitdrukkelijk toestemming voor geven en toestaan om te gebruiken. Dan pas worden de gegevens doorgestuurd naar Apple’s (beveiligde) servers.