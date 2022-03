De Krim hoort volgens Apple Maps weer bij Oekraïne

De Krim, een schiereiland in de Zwarte Zee, hoort volgens Apple Maps weer bij Oekraïne. Mits je niet in Rusland woont, tenminste.

Apple maakt controversiële Maps-wijziging ongedaan

In 2019 maakte Apple een controversiële wijziging in zijn Kaarten-app. Bewoners van de Krim zagen hun eiland in de app destijds als een regio van Rusland. Maps toonde de Krim voor de rest van de wereld als onafhankelijke regio. Apple heeft de wijziging nu ongedaan gemaakt – mogelijk als reactie op de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. De Krim behoort volgens de Kaarten-app weer tot Oekraïne.

Apple voerde de wijziging niet overal door. In de Russische versie van Apple Maps behoort de Krim namelijk nog steeds tot Rusland. Het conflict tussen Rusland en Oekraïne begon jaren geleden, in 2014. In dat jaar bezette en annexeerde Rusland het Krim-schiereiland – maar dit werd door de meeste landen niet als legitiem erkend. Er ontstond een discussie onder tech-bedrijven als Apple en Google: bij welk land hoort de Krim nu écht?

Zowel Apple als Google besloten uiteindelijk om de Krim te tonen als onderdeel van het Russische grondgebied – mits je je in Rusland of op het schiereiland zelf bevond. De rest van de wereld zag het schiereiland als onafhankelijk. Het lijkt erop dat Apple Oekraïne een steuntje in de rug wil geven door de Krim weer bij het land te laten horen. Het is misschien een klein gebaar, maar het betekent veel.

Apple keert zich tegen Rusland

Het is duidelijk dat Apple niet achter de Russische invasie in Oekraïne staat. Zo worden er geen Apple-producten meer naar Rusland geëxporteerd en de online Apple Store is in het land is onbruikbaar. Op de Russische Apple Store-website zijn alle producten, zoals de Apple Watch, iPhone’s, iPad’s en MacBooks ‘niet meer leverbaar’. De Store is dus nog wel online, maar niet langer functioneel.

Apple heeft naast het stoppen van de verkoop van producten in Rusland nog een aantal andere maatregelen doorgevoerd. Zo is het populaire RT News (Russia Today News) en Sputnik niet meer downloadbaar buiten Rusland. Hiermee gaat Apple de verspreiding van pro-Russische propaganda tegen. Wil je in Rusland betalen met je iPhone? Ook dan vis je naast het net – Apple Pay werkt daar namelijk niet meer.

