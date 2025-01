De iPhone 16E komt eraan en dit is wat we er nu al over weten

We schreven al eerder dat de iPhone SE 4 waarschijnlijk een andere naam gaat krijgen, namelijk de iPhone 16E. Dit weten we nu al.

Dit weten we al over de iPhone 16E

Hoewel de naam dus anders wordt dan gedacht, verwachten we de iPhone 16E wel nog steeds in het voorjaar. We zetten alles wat we al weten over de nieuwe budget iPhone voor je op een rij.

De iPhone 16E is gebaseerd op het ontwerp van de iPhone 14. Het toestel krijgt dan ook een notch, Face ID en een 6,1-inch OLED-display. Het draait op een A18 chip, wat betekent dat Apple Intelligence wordt ondersteund. Verder zit er een USB-C aansluiting op, een enkele 48 MP-camera en zit er voor het eerst een 5G-modem in die Apple zelf heeft geproduceerd.

Door deze vernieuwingen is het direct al de grootste upgrade in de geschiedenis van de iPhone SE. Apple heeft sinds de 2e generatie uit 2020 geen veranderingen meer uitgevoerd aan het design. De iPhone SE 2022 ziet er dus hetzelfde uit, maar heeft een A15 Bionic-chip en ondersteuning voor 5G. De nieuwe versie wordt dus de eerste grote iPhone SE-vernieuwing in vijf jaar.

Zo kan Apple de prijs mogelijk laag houden

De iPhone SE 2022 kwam destijds op de markt voor een vanaf-prijs van 529 euro. Het is echter nog de vraag of de nieuwe versie voor dezelfde prijs beschikbaar komt. De iPhone 14 kost momenteel € 616,81 en de iPhone 15 € 764,-. Een nieuwere iPhone met onderdelen van deze twee toestellen en een nog nieuwere chipset kan eigenlijk niet goedkoper worden.

Toch zijn er twee dingen die de kosten van de iPhone 16E voor Apple kunnen verlagen. Om te beginnen de 5G-modem die Apple zelf heeft geproduceerd. Dit betekent namelijk dat ze de dure modems van Qualcomm niet meer nodig hebben. Ten tweede bespaart Apple door geen OLED’s van Samsung te gebruiken, maar van BOE en LG.

Deze twee zaken behoren tot de duurste onderdelen van de iPhone. Het is daardoor heel goed mogelijk dat Apple de iPhone 16E goedkoper kan aanbieden en er toch nog genoeg aan verdient. Maar het blijft de vraag of dat in de praktijk ook gaat gebeuren.

De iPhone 16E wordt mogelijk duurder

Als de iPhone SE 4 inderdaad 529 euro gaat kosten, is dat ruim 400 euro minder dan de iPhone 16 van 969 euro. Voor de meerprijs van de iPhone 16 krijg je eigenlijk alleen maar een Dynamic Island, een actieknop en een ultragrootoekcamera. De iPhone SE 4 klinkt dan toch wel als een veel te goede deal.

De naam iPhone 16E is hierdoor een logische stap. Bij een SE-iPhone verwachten mensen een lage prijs, maar een iPhone 16E voor 649 euro klinkt nog steeds heel redelijk. Bovendien benadrukt Apple hiermee dat de iPhone 15 een verouderde iPhone is, zonder ondersteuning voor Apple Intelligence (ook al is die duurder dan de iPhone 16E, die wel AI ondersteunt). Hoeveel de iPhone 16E daadwerkelijk gaat kosten, blijft nog even afwachten.