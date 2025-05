De AirTag 2 komt er binnenkort aan en dit kun je ervan verwachten

Het volgende Apple-product dat eraan komt is waarschijnlijk de AirTag 2. We vertellen je wanneer die verschijnt en wat er allemaal nieuw is.

De AirTag 2 komt eraan

Apple heeft dit jaar een nieuwe iPhone 16e, M4 MacBook Air, M3 iPad Air en A16 iPad uitgebracht. Je denkt misschien dat er tot aan de iPhone 17-serie in september geen nieuw Apple-product meer aan komt, maar dan ga je voorbij aan de AirTag 2.

Een nieuwe versie van de AirTag klinkt misschien niet heel interessant. Voor een deel klopt dat ook, maar de AirTag 2 heeft wel degelijk een aantal belangrijke upgrades. En die zijn vooral interessant als je nog geen AirTag hebt. Mark Gurman van Bloomberg heeft al in meerdere rapporten gezegd dat de AirTag 2 deze verbeteringen bevat:

Een sterk verbeterde range.

Een nieuwe draadloze chip.

Verbeterde privacy.

Nieuwe functies

De AirTag 2 maakt gebruik van de nieuwe U2-chip die werd geïntroduceerd in de iPhone 15-serie. Dit moet de functie Nauwkeurig zoeken drastisch verbeteren. Met de huidige AirTag werkt Nauwkeurig zoeken tot op 30 meter afstand. Met de AirTag 2 wordt dat 90 meter.

De AirTag is de afgelopen jaren jammer genoeg een hulpmiddel geworden voor stalkers. Sinds de lancering van het product in 2021 zijn er een aantal gevallen geweest waarbij de AirTag werd gebruikt om mensen ongemerkt te volgen. Het is zelfs voorgekomen dat AirTags werden aangepast zodat de luidspreker niet langer hoorbaar is. Daardoor is het moeilijker om de AirTag te lokaliseren. Naar verluidt wil Apple deze problemen aanpakken met de AirTag 2.

De AirTag 2 komt er bijna aan

Apple-leaker Kosutami heeft op X verklaard dat de nieuwe AirTag in mei of juni zal verschijnen, wat betekent dat de volgende lancering van Apple niet lang meer op zich laat wachten. Het bericht komt ook overeen met het bericht van Mark Gurman dat de nieuwe AirTag medio 2025 op de markt komt.

Wil je er niet op wachten of vind je de nieuwe functies niet de moeite waard, dan kun je nu al de huidige AirTag kopen. Houd daarvoor de onderstaande deals in de gaten, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!