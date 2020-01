De AirPods Pro-concurrenten komen eraan: 5 alternatieven op een rij

Na het succes van de AirPods Pro staat de concurrentie te trappelen met hun eigen oordoppen met ruisonderdrukking. We zetten vijf interessante alternatieven op een rij.



Vijf AirPods Pro-concurrenten op CES 2020

De originele AirPods en AirPods Pro waren zeker niet de eerste draadloze oordopjes, maar sinds het grote succes ervan duiken wel steeds meer alternatieven op. Zo zijn er inmiddels talloze AirPods-klonen die hetzelfde doen, van zo’n beetje ieder groot technologiebedrijf.

Tijdens de CES-beurs in Las Vegas valt dit jaar op dat de komst van de AirPods Pro niet onopgemerkt is gebleven. Hieronder hebben we de aankomende concurrerende oordopjes op een rij gezet, die ook actief het omgevingsgeluid wegfilteren met noise cancelling. In willekeurige volgorde.

1. Panasonic Technics EAH-AZ70W

Deze zwarte oordoppen van Panasonics dochtermerk Technics verschijnen in juni. Voor een prijs van 280 dollar bieden deze oortelefoontjes actieve ruisonderdrukking en een oplaadcase. Met de oordoppen kun je zes uur onafgebroken naar muziek luisteren en met de case kun je daar nog 18 uur bij optellen. Met de IPX4-beoordeling zijn ze met een gerust hart te dragen tijdens een flinke regenbui.

2. 1More True Wireless ANC

De opvolger van de 1More-oortjes hebben als belangrijkste vernieuwing dat ze actieve ruisonderdrukking ondersteunen. De accu houdt het vijf uur vol met ruisonderdrukking en zes uur zonder. Daarna stop je ze in het meegeleverde doosje om ze 16 uur extra accuduur te geven.

Het oplaaddoosje heeft een usb-c-aansluiting en ondersteunt draadloos opladen. Met ondersteuning voor bluetooth 5 zal de verbinding waarschijnlijk betrouwbaar zijn. Vanaf eind januari worden ze geleverd voor 199,99 dollar.

3. Audio-Technica ATH-ANC300TW

Deze oordoppen van Audio Technica zijn erg klein, maar de oplaadcase is opvallend fors. De oordoppen ondersteunen bluetooth 5 en kunnen 4,5 uur onafgebroken muziek afspelen. Het oplaaddoosje voorziet ze daarna nog van 13,5 uur van extra energie. Met sensoren in de oordopjes weten ze precies wanneer ze in en uit je oren worden gehaald, net zoals de AirPods. In mei komen ze uit voor 249 dollar.

4. Nuheara IQbuds 2 Max

Deze prijzige oordoppen van 399 dollar zouden een speciale functie hebben. Volgens Nuheara zorgt de EarID-techniek ervoor dat jouw gehoor wordt geanalyseerd, om daar vervolgens het geluid op af te stemmen. Dat zou voor optimaal geluid zorgen voor iedere drager. De oordoppen houden het 20 uur vol, waarbij tussentijdse oplaadsessies in de case meegerekend zijn. Ze zouden in maart op de markt komen.

5. Klipsch T10

De AirPods Pro of andere oordoppen in deze lijst duur? Dan heb je deze oordoppen van Klipsch nog niet gezien. Het bedrijf vraagt 649 dollar voor deze oordopjes, omdat ze het kleinste en lichtste design ter wereld zouden hebben.

Ook zou er een speciale bediening aan boord zijn zodat je jouw muziek met je stem en ‘bewegingen van je hoofd’ kunt bedienen. De ovalen oordoppen zouden voor extra draagcomfort zorgen, maar of dat de prijs verantwoordt, is nog maar afwachten.