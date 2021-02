Apple CarPlay kan best een investering zijn, dus waarom niet gewoon een houdertje voor je iPhone kopen? Dit zijn de CarPlay-voordelen vergeleken met een iPhone in een houder.

CarPlay voordelen vergeleken met iPhone

Apple CarPlay krijg je niet zomaar in je auto. Je auto moet het ondersteunen, of je moet een schermpje kopen die je in je wagen installeert. Daarom kiezen veel mensen ervoor om gewoon een houdertje voor hun iPhone te kopen. Dat is een veel goedkopere oplossing, maar toch is het niet helemaal hetzelfde. In dit artikel zetten we de voordelen van CarPlay op een rij.

1. Het scherm is groter

Schermpjes voor CarPlay zijn groter dan je iPhone. Dat geldt zowel voor ingebouwde schermpjes als displays die je koopt. De grootte is belangrijk, omdat je tijdens het rijden snel wil zien wat er gebeurt. iPhones zijn gemaakt om dicht bij je hoofd te houden. In de auto zit je iPhone in een houder al snel net iets verder dan normaal.

2. De interface is duidelijker

De interface van iOS is gemaakt zodat je zoveel mogelijk informatie ziet als je naar het schermpje kijkt. In één blik kun je een e-mail lezen, een video in picture-in-picture kijken en een WhatsApp-bericht checken via een notificatie. Wil je iets anders doen, dan kun je kiezen uit stapels aan icoontjes op het scherm en heeft elke app tig menu’s.

De interface van CarPlay is veel simpeler en duidelijker. Elke applicatie legt de focus op het hetgeen dat op dat moment in de auto belangrijk is, bijvoorbeeld navigeren of luisteren. Er zijn meestal weinig menu’s en de knoppen zijn groot.

3. CarPlay nodigt uit om zo weinig mogelijk naar het scherm te kijken

Het belangrijkste is natuurlijk dat CarPlay veel veiliger is dan je iPhone. De hele interface is zo ingericht dat je de informatie ziet die je nodig hebt tijdens het rijden en niets meer. Dat betekent bijvoorbeeld dat je wel een notificatie krijgt als je een nieuw bericht hebt van WhatsApp, maar dat bericht zelf niet in beeld komt. Dat zou namelijk uitnodigen om naar het scherm te kijken en te lezen, terwijl je op de weg en het verkeer om je heen moet letten.

Net als in iOS is Siri daarbij van onmisbare waarde. Siri leest die berichten namelijk voor, zodat je toch op de hoogte blijft zonder naar een schermpje te kijken. Siri kun je tevens gebruiken om een bericht terug te sturen, muziek aan te zetten of om te navigeren.

4. Je wordt niet afgeleid

Als je met je iPhone bezig bent, ben je waarschijnlijk al heel snel afgeleid. Je checkt je notificaties, leest nog even een e-mail, stuurt een berichtje enzovoort. Het is heel verleidelijk om ook in de auto even een berichtje te lezen of misschien zelfs wel een video aan te zetten.

Met CarPlay kun je alleen gebruikmaken van apps waar je daadwerkelijk wat aan hebt in een auto. Dat klinkt als een nadeel, maar is eigenlijk super handig. Je moet je namelijk focussen op het rijden en niets anders.

5. Je accu blijft vol

Het gebruik van een navigatie-app en het draaien van muziek kan behoorlijk belastend zijn voor de accu van je iPhone. Daarom is het fijn als je daar een apart schermpje voor hebt, zodat je aan het eind van je rit niet met een lege telefoon zit.

CarPlay installeren

CarPlay installeren

Je kunt op op twee verschillende manieren CarPlay installeren in je auto.