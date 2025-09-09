iOS 26: op deze datum krijgt je iPhone de grootste update van 2025

Apple heeft de releasedatum van de grootste iPhone-update van 2025 aangekondigd! Op deze datum installeer je iOS 26 op je iPhone.

Apple heeft een reeks nieuwe producten gepresenteerd! De nieuwe iPhones en Apple Watches van 2025 zijn aangekondigd, maar dat is niet alles. Apple maakt de releasedatum van de grootste software-updates van het jaar traditiegetrouw ook bekend bij de presentatie van de nieuwe iPhone. Dat is dit jaar niet anders, waardoor we weten op welke datum iOS 26 naar je iPhone komt.

Je kunt de grootste iPhone-update van het jaar op maandag 15 september 2025 installeren. Die datum kun je jouw iPhone bijwerken naar iOS 26. Apple brengt nieuwe softwareversies doorgaans uit om 19.00 uur Nederlandse tijd. Volgende week maandag is iOS 26 rond die tijd beschikbaar voor alle gebruikers. Er gaat dan veel veranderen op de iPhone, want het gaat om de grootste software-update in jaren.

Véél nieuwe functies

Met iOS 26 komen veel nieuwe functies naar je iPhone. De grootste verandering is de nieuwe interface van het besturingssysteem. Apple introduceert Liquid Glass, waardoor veel meer elementen transparant zijn. Menubalken en knoppen zijn doorschijnend en lijken van glas in het nieuwe ontwerp. Dit nieuwe design zie je niet alleen terug bij het Vergrendel- en Beginscherm van je iPhone, maar ook in vrijwel alle applicaties van Apple.

Daarnaast krijgen veel standaard applicaties op je iPhone er meer functies bij, waaronder Apple Kaarten, Berichten, Camera en Foto’s. Deze apps worden voorzien van een aangepast ontwerp én nieuwe features. Heb je iOS 26 geïnstalleerd op je iPhone? Dan krijg je er direct een aantal nieuwe applicaties bij, waaronder de nieuwe Games- en Voorvertoning-app. Deze staan standaard op je iPhone na het bijwerken naar iOS 26.

Met iOS 26 komen overigens niet alleen nieuwe functies naar je iPhone, ook de AirPods en CarPlay worden uitgebreid met meer features. Het is één van de belangrijkste updates van de afgelopen jaren, waarmee je iPhone er compleet anders uit zal zien. Helaas geldt dat niet voor alle iPhones, omdat een aantal toestellen geen ondersteuning heeft voor de update. Bekijk hier welke iPhones kunnen bijwerken naar iOS 26:

Op maandag 15 september 2025 brengt Apple naast iOS 26 nog meer softwareversies uit, die datum verschijnen ook de grootste updates van het jaar voor de iPad, Mac(Book), Apple Watch, Apple TV en Apple Vision Pro. Op hetzelfde tijdstip als iOS 26 kun je iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 en visionOS 26 installeren. Benieuwd welke apparaten deze updates krijgen? Lees hier welke toestellen van Apple kunnen bijwerken naar de belangrijkste softwareversies van 2025!