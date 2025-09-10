Updaten maar: vanaf deze datum ziet CarPlay er heel anders uit

Apple heeft een grote update voor CarPlay aangekondigd! Benieuwd wanneer je kunt updaten? Vanaf deze datum ziet CarPlay er heel anders uit.

Er komt een grote update voor CarPlay aan! Met iOS 26 wordt niet alleen de iPhone uitgebreid met nieuwe functies, ook CarPlay gaat op de schop. Het besturingssysteem krijgt veel meer features én een nieuw design. Bij het jaarlijkse iPhone-event presenteert Apple traditiegetrouw ook de releasedatum van de grootste software-updates van het jaar. Dat was bij het iPhone 17-event niet anders, waardoor we weten op welke datum CarPlay compleet anders wordt.

Apple brengt iOS 26 uit op maandag 15 september 2025. Op die datum komt de grote update naar je iPhone én naar CarPlay. Nieuwe softwareversies verschijnen vaak rond 19.00 uur (Nederlandse tijd), op dat tijdstip kun je iOS 26 installeren op je iPhone. Heb je jouw iPhone bijgewerkt naar iOS 26? De nieuwe softwareversie verschijnt vervolgens automatisch in CarPlay, waardoor het besturingssysteem helemaal wordt vernieuwd.

CarPlay krijgt nieuw design

De belangrijkste verandering in iOS 26 is de nieuwe interface, waarbij Apple Liquid Glass introduceert. In het nieuwe design zijn veel meer elementen transparant en lijken menubalken van glas. Dat zie je ook terug bij de symbolen van alle applicaties in CarPlay, want die kun je voor het eerst aanpassen. Vanaf iOS 26 heb je de keuze uit een standaard, donkere of heldere weergave. Bij laatstgenoemde is het nieuwe ontwerp van Liquid Glass zichtbaar.

De iPhone en iPad hebben al jaren ondersteuning voor widgets, maar deze ontbreken nog bij CarPlay. Daar komt met iOS 26 verandering in, want je kunt dan eindelijk widgets toevoegen aan het besturingssysteem in de auto. Daarnaast komt Live activiteiten naar CarPlay, waarmee je actuele informatie kunt volgen op ieder moment. Denk hierbij aan de laatste gegevens van vluchten, sportuitslagen, maaltijdbezorgingen en nog veel meer.

Meer nieuwe functies

Apple brengt met iOS 26 een langverwachte functie naar CarPlay, want het is eindelijk mogelijk om video’s op het scherm in de auto af te spelen. Dat kan niet op ieder moment, alleen als de auto stilstaat kun je video’s bekijken via CarPlay. Op die manier probeert Apple de veiligheid van weggebruikers te garanderen. Andere verbeteringen zijn sneller reageren op berichten met emoji en een aangepaste weergave voor telefoongesprekken in CarPlay.

Gebruik je CarPlay regelmatig? Met de update krijg je er binnenkort veel nieuwe functies en verbeteringen bij. Je kunt je iPhone op maandag 15 september bijwerken naar de grootste software-update van het jaar, mits het toestel ondersteuning heeft voor iOS 26. Ben je benieuwd of CarPlay er vanaf die datum compleet anders uitziet in jouw wagen? Bekijk dan hier welke iPhones werken met iOS 26, zodat je zeker weet dat jij straks kunt updaten!