Waarom basisfuncties in dating-apps zo duur zijn

Dating-apps zijn gratis te gebruiken, maar je moet flink betalen om te weten te komen wie jou leuk vindt. Dit is waarom dating-apps zoals Tinder zo duur zijn.

Dating-apps zoals Tinder duur: dit is waarom

Dating-apps zoals Tinder zijn gratis te downloaden te gebruiken. Je downloadt de app, maakt een profiel aan en voor je het weet ben je andere mensen naar links (nope) of rechts (yes!) aan het swipen. Toch duurt het niet lang tot de app vraagt of je wilt betalen voor een abonnement.

Alleen met dat abonnement krijg je de extra basisfuncties die je als standaard zou verwachten van een dating-app. Neem Tinder als voorbeeld. Alleen als je betaalt kun je zien wie jou liket en onbeperkt naar rechts swipen. Daarnaast zijn swipes alleen voor mensen die betalen weer ongedaan te maken.

Die prijzen zijn overigens niet mals. Tinder is zelfs behoorlijk duur, want voor een Tinder Plus-abonnement ben je 16,49 euro per maand kwijt. En je kunt zelfs voor een Tinder Platinum-abonnement gaan, maar dat kost je dan nog meer: 32,99 euro per maand. Hoe komt het dat Tinder zo duur is?

1. Als dating-apps werken gebruik je ze kort

Wanneer een dating-app goed werkt, zijn de gebruikers ook weer snel weg. Er zijn natuurlijk dating-apps die draaien om vluchtige contacten, maar de meesten gebruiken apps zoals Tinder om een partner te vinden. Zodra ze die hebben gevonden, verwijderen ze de app weer.

Wanneer deze apps de gebruikers direct alle functies geven, dan is er een grotere kans dat ze sneller vertrokken zijn. Daardoor zien deze gebruikers ook minder advertenties en krijgen de app-makers minder inkomsten. Het is een lastige balans, omdat je gebruikers tevreden wilt houden met leuke mensen en leuke gesprekken, maar je ze niet te snel kwijt wilt raken.

Een abonnement is een poging om dat probleem op te lossen: als gebruikers snel weer weg zijn hebben ze in ieder geval minimaal voor een maand betaald. Het voelt oneerlijk, maar app-makers zijn geen liefdadigheid. Deze bedrijven willen ook gewoon winst maken.

2. Het is grotendeels hetzelfde bedrijf

Maar nu denk je mogelijk: zo’n bedrijf kan het niet te gek maken, want anders gaan gebruikers wel naar een andere app. Dat heeft niet veel nut, want veel dating-apps zijn van hetzelfde bedrijf. Apps zoals Tinder, OkCupid, Hinge, Lexa en Meetic komen allemaal van Match.com.

Er zijn wel alternatieven, zo heeft het bedrijf Bumble de apps Bumble, Badoo en Fruitz. Ook apps zoals Parship, EliteDating, Grindr en E-matching zijn niet van Match.com. Toch bieden de meeste apps tegenwoordig vergelijkbare abonnementen. Deels om de hierboven beschreven reden, maar ook omdat het nu eenmaal de standaard is geworden op de markt.

3. Verhouding vrouwen en mannen is uit balans

Dat mensen graag betalen voor deze dating-apps ondanks de hoge bedragen, komt onder andere doordat de datingmarkt sterk uit balans is. Er zitten veel meer mannen dan vrouwen op deze apps. Hetero mannen hebben het daardoor extra moeilijk.

Vrouwen hebben zoveel keuze, dat ze kieskeurig kunnen zijn. Niet gek, omdat online daten voor vrouwen veel gevaarlijker is dan voor mannen. Mannen moeten juist hun best doen om op te vallen, want er blijven altijd mannen over zonder match. Het kan dan helpen als je in ieder geval weet wie jou leuk vindt.

Zijn dating-apps het betalen waard?

Dating-apps zijn prima gratis te gebruiken. Je krijgt dan advertenties te zien tussen de mensen, die je lekker naar links kunt swipen. Merk je dat je al langere tijd weinig matches krijgt, dan kan het lonen om te betalen. Je kunt dan in ieder zien wie jou mogelijk leuk vindt.

Trap er alleen niet te snel in als een app je binnen een dag al vertelt dat er meerdere likes klaar staan. Er is een kans dat dit een lokkertje is. Bedenkt daarbij ook dat datings-apps zoals Tinder behoorlijk duur zijn, vooral wanneer je het duurste abonnement neemt.

