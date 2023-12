iOS 17.2: Dit kun je met de nieuwe Dagboek-app op je iPhone

In iOS 17.2 zitten toffe, nieuwe functies. De grootste vernieuwing is de app Dagboek, maar wat kun je precies doen met deze app op je iPhone?

iOS 17.2: dit kun je met de Dagboek-app op iPhone

Met de komst van iOS 17 is er ook een nieuwe app op je iPhone: de Dagboek-app. Deze app is gemaakt voor het bijhouden van je dagelijkse gedachten, activiteiten en doelen. En het bijzondere is dat de Dagboek-app ook AI gebruikt om je te helpen met onderwerpen waar je over moet schrijven.

Als de app een leuk voorstel voor je klaar heeft staan om over te schrijven, word je meteen op de hoogte gesteld. Dat kan van alles zijn: over je bezoek aan de sportschool, het etentje buiten de deur of een paar foto’s die je onlangs gemaakt hebt.

Ook handig is dat je een eigen schema kunt instellen in Dagboek op je iPhone. Je krijgt dan een melding om op een specifieke dag en tijd te schrijven. Deze instelling vind je door te klikken op ‘Instellingen > Dagboek > Schema voor dagboek bijhouden’. Vervolgens zet je hier de functie aan en stel je de momenten in wanneer de app je moet herinneren.

Net zoals bij elk dagboek wil je ook in deze app niet dat iemand anders kan lezen wat je er in opschrijft. Gelukkig heeft Apple ook hier privacy hoog in het vaandel staan. Alle content is versleuteld, wat betekent dat niemand anders toegang heeft tot de inhoud. Ook Apple zelf niet. Bovendien is het ook nog mogelijk om Dagboek te vergrendelen, voor dat extra beetje veiligheid.

Meer nieuws in iOS 17.2

Behalve de Dagboek-app zitten in iOS 17.2 op je iPhone natuurlijk nog veel meer vernieuwingen. Zo heeft de actieknop op de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max een nieuwe vertaaloptie gekregen en kun je Spatial video’s voor de Apple Vision Pro maken. Weer en Berichten hebben verschillende nieuwe functies gekregen en in de update zitten natuurlijk ook de nodige bugfixes.

