Pas op met cyclustrackers: je data wordt doorverkocht

Vruchtbaarheid- en menstruatie-apps zijn in opspraak, omdat je data niet overal even veilig is. Geldt dat alleen voor de Verenigde Staten, of moet je ook in Nederland oppassen met cyclustrackers?

Vruchtbaarheids- of menstruatie-app: pas op met je data

Voor vrouwen zijn menstruatie-apps tegenwoordig heel normaal om hun cyclus bij te houden. Dat kan heel handig zijn. Bijvoorbeeld om te weten wanneer je ongesteld bent, of wat de beste timing is voor seks als je zwanger probeert te raken. Deze apps kunnen tevens helpen om afwijkingen in je cyclus te spotten, wat kan wijzen op gezondheidsproblemen.

In de Verenigde Staten zijn deze apps nu enorm in opspraak. Dat heeft te maken met de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het landelijke recht op abortus te schrappen. De angst bestaat nu dat de data van een menstruatie-app gebruikt wordt om te bewijzen dat iemand een abortus heeft gehad.

Dat voelt wellicht als een ver-van-mijn-bed-show, omdat het iets is wat voornamelijk vrouwen in de Verenigde Staten treft. Toch moet je ook in Nederland opletten.

Protest in Los Angeles tegen de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Data wordt doorverkocht

In deze apps plaats je namelijk een hoop gevoelige data. Niet alleen of je zwanger bent en wanneer je menstrueert, maar bijvoorbeeld ook wanneer je seks hebt gehad, hoe je ontlasting was, of je alcohol hebt gedronken, of je gesport hebt, enzovoort.

Veel cyclustrackers verkopen deze informatie door aan adverteerders. Ook apps die in Nederland populair zijn. Het gevolg daarvan kan zijn dat je bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt over babykleertjes, voordat je mensen hebt verteld dat je zwanger bent.

Daarnaast hebben niet al deze apps hun beveiliging goed op orde. Consumentenorganisatie Consumer Reports stelt dat menstruatie-apps zoals Glow zonder veel moeite en met weinig kennis te hacken zijn.

Waar je op moet letten

Het is een gedoe, maar lees bij deze apps absoluut het privacybeleid door. Hier moet in duidelijke taal beschreven staan wat er met je gegevens gebeurt. Is het in onnodig ingewikkelde taal geschreven? Dan kun je er vanuit gaan dat privacy niet het voornaamste is waar de makers van de app mee bezig zijn.

Ga daarnaast na waar de app geld mee verdient. Deze apps zijn geen liefdadigheid, maar manieren om geld te verdienen. Als de app gratis is, is de kans groot dat je data wordt verkocht om geld aan je te verdienen. Sommige apps bieden in plaats daarvan een abonnement aan.

Controleer tevens binnen de apps waar jij je voor uit kunt schrijven. Bijvoorbeeld de toestemming om je data aan derde partijen te verkopen.

Wat je zoal kunt vinden in het privacybeleid

We zijn eens in het privacybeleid van verschillende apps gedoken. Niet zo positief is bijvoorbeeld Menstruatie Tracker, dat in zijn privacyverklaring stelt dat je real-time locatiedata doorgestuurd kan worden naar onder andere Facebook, Google, Twitter en Amazon.

De app Flo geeft aan dat als het bedrijf achter de app wordt verkocht, dat je data dan meegaat. Je weet dan niet hoe dat nieuwe bedrijf er mee omgaat.

Toch vind je niet altijd alles in het privacybeleid. Neem de app Glow. Deze app presenteert zich als hulpmiddel om je cyclus bij te houden, maar heeft stiekem als doel om je zijn vruchtbaarheidsproducten te verkopen. Voor duizenden euro kun je een traject volgen om met je vruchtbaarheid aan de slag te gaan of kun je jouw eicellen laten invriezen.

Wat is dan een goede cyclustracker?

Een app waarvan wij vinden dat de privacyverklaring in duidelijke taal is geschreven, waar je data niet zomaar wordt verkocht en waar je genoeg opties krijgt om je data te beheren is Clue.

Clue gebruikt je data alleen geanonimiseerd voor onderzoek rond menstruatie en vruchtbaarheid. Het privacybeleid is erg duidelijk. Zo stelt het bedrijf dat er wel data met advertentienetwerken wordt gedeeld, maar nooit je gezondheidsdata of informatie over je cyclus. Tevens is het mogelijk om in de instellingen het delen van deze gegevens uit te schakelen. Om toch geld te verdienen, biedt de app een abonnement aan waarmee je meer functies krijgt.

Een andere optie is om de Gezondheid-app van Apple te gebruiken. Daarvoor open je de Gezondheid-app op je iPhone en tik je op ‘Gegevens’. Vervolgens kies je voor ‘Cyclus bijhouden’. Ook via de Apple Watch is je cyclus dan bij te houden.

De allerbeste en meest veilige optie is overigens om je cyclus offline bij te houden, in een papieren kalender of een spreadsheet.

Verwijder je data

Besluit je te stoppen met de app die je gebruikt, of stap je wellicht over naar een andere app? Zorg er dan wel eerst voor dat je jouw data verwijdert of laat verwijderen voordat je de app weggooit. Elke app die in Europa wordt aangeboden moet hier de mogelijkheid voor bieden. Als je de optie niet in de app vindt, staat het waarschijnlijk in het privacybeleid beschreven welke actie je moet ondernemen. Soms moet je hiervoor namelijk een e-mail sturen.

Meer privacytips

Lees ook onze privacygids met meer tips om je gegevens veilig te houden op je iPhone.