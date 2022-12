Crashdetectie-problemen: laat met wintersport je iPhone 14 thuis

Crashdetectie-problemen bij de iPhone 14! Bij het skiën geeft je telefoon nu onterecht een noodmelding. Moet je de nieuwe functie uitzetten?

Crash Detectie: nieuwe feature van Apple

Apple’s crashdetectie is een gloednieuwe functie voor de iPhone 14 (Plus), iPhone 14 Pro (Max), Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2022 en Apple Watch Ultra. Hiermee belt je Apple-device automatisch het lokale noodnummer na een auto-ongeluk en geeft de smartphone of smartwatch ook meteen je locatie door.

Daarnaast wordt ook je SOS-contactpersoon op de hoogte gebracht. Erg handig, want na een ongeluk wil je natuurlijk dat de hulptroepen zo snel mogelijk arriveren!

Crashdetectie gaat soms per ongeluk af

Het leek behoorlijk lastig om de nieuwe functie op de iPhone 14 zomaar te activeren. De iPhone 14 (Pro) gebruikt namelijk de gegevens van de versnellings­meter, de gyroscoop, de microfoon en de gps om erachter te komen of je inderdaad ergens tegenaan gebotst bent. Toch zijn er nu al verschillende meldingen gekomen van crashdetectie die onterecht afging.

De eerste crashdetectie-problemen op de iPhone 14 werden gemeld door bezoekers van Amerikaanse pretparken. Tijdens ritjes van verschillende achtbanen werd crashdetectie geactiveerd, inclusief het bellen van lokale alarmdiensten. Hetzelfde probleem doet zich nu voor met skiën en snowboarden: ook hier gaat crashdetectie onterecht af.

Het blijkt dus dat het maken van heftige en plotselinge bewegingen door je Apple-apparaat als een heftig ongeluk wordt geregistreerd. En dat terwijl Apple de crashdetectie op vier soorten ernstige auto-ongelukken heeft getest. Dit zijn een frontale botsing, zijdelingse botsing, kop-staartbotsing en een (imposante) auto-koprol.

Vals alarm door crashdetectie-probleem: zo vermijd je het

De crashdetectie is dus nog niet zo accuraat als vooraf werd gedacht en gehoopt. Goed nieuws: in de nieuwe iOS 16.1.2-update voor de iPhone 14-modellen is de crashdetectie al verbeterd. Wil je er zeker van zijn dat je tijdens een skitocht of achtbaanritje niet per ongeluk de hulpdiensten belt? Dan is het verstandig om vliegtuigmodus aan te zetten.

Om de vliegtuigstand aan te zetten op je iPhone 14, veeg je rechtsboven naar beneden om het bedieningspaneel te openen. Vervolgens tik je op het vliegtuig-pictogram om vliegtuigmodus aan te zetten. Op je Apple Watch veeg je van beneden naar boven, ook dan komt een vliegtuigpictogram in beeld. Op deze manier weet je zeker dat je het crashdetectie-probleem verhelpt op je iPhone en iWatch!

