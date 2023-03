Eindelijk: Apple lost problemen met crashdetectie op in iOS 16.4

Apple’s crashdetectie en SOS-noodmelding zorgen de laatste tijd voor behoorlijk wat problemen. In iOS 16.4 moeten deze problemen (eindelijk) opgelost zijn.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Crashdetectie en SOS-noodmelding geïntroduceerd

Apple’s crashdetectie is een gloednieuwe functie voor de iPhone 14 (Plus), iPhone 14 Pro (Max), Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2022 en Apple Watch Ultra. Hiermee belt je Apple-device automatisch het lokale noodnummer na een auto-ongeluk en geeft de smartphone of smartwatch ook meteen je locatie door.

Lees ook: Hulpdiensten zeggen: SOS-noodmelding en crashdetectie uitzetten

De iPhone 14 (Pro) gebruikt de gegevens van de versnellings­meter, de gyroscoop, de microfoon en de gps om erachter te komen of je inderdaad ergens tegenaan gebotst bent. Dat dit niet altijd goed gaat is de afgelopen maanden wel gebleken, want er zijn een relatief groot aantal meldingen gemaakt van crashdetectie die onterecht afging.

Problemen met crashdetectie

De nieuwe functies crashdetectie en SOS-noodmelding hebben daardoor de afgelopen maanden voor behoorlijk wat problemen gezorgd bij Apple. De eerste crashdetectie-problemen op de iPhone 14 werden gemeld door bezoekers van Amerikaanse pretparken. Tijdens ritjes van verschillende achtbanen werd crashdetectie geactiveerd, inclusief het bellen van lokale alarmdiensten.

Hetzelfde probleem doet zich voor met skiën en snowboarden: ook hier zijn meerdere meldingen binnengekomen van crashdetectie die onterecht afging. Veel skiërs en snowboarders hebben niet door dat de SOS-noodmelding wordt verstuurd, waardoor hulpdiensten onnodig worden opgeroepen. In iOS 16.4 moeten deze problemen eindelijk opgelost zijn.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple optimaliseert crashdetectie opnieuw

Apple heeft namelijk aangekondigd dat crashdetectie in iOS 16.4 opnieuw wordt geoptimaliseerd. Ook in iOS 16.1.2 en iOS 16.3.1 werd crashdetectie al verbeterd. De problemen werden toen niet volledig verholpen, waardoor Apple nu genoodzaakt is om crashdetectie opnieuw te optimaliseren.

Lees ook: iOS 16.4: wanneer komt Apple met de nieuwe iPhone-update?

Hoe de problemen met crashdetectie precies worden opgelost heeft Apple niet bekendgemaakt. Het is mogelijk dat de reactietijd die je hebt voordat een SOS-noodmelding wordt verstuurd langer gaat duren. Nu heb je slechts 20 seconden om de noodmelding te annuleren, waardoor je al snel te laat bent en de hulpdiensten alsnog worden opgeroepen.

Crashdetectie nieuwe feature iPhone 14-reeks

Apple werkt dus hard aan een oplossing voor de problemen met crashdetectie. De functie wordt naar verwachting binnenkort ook in Nederland gelanceerd. Lijkt crashdetectie jou een handige functie? Alleen de iPhone 14 (Plus) en de iPhone 14 Pro (Max) hebben de nieuwe functie. Check de beste prijzen van deze telefoons in onze prijsvergelijker:

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!