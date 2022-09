Crashdetectie van de iPhone 14 (Pro) getest in video: werkt het nou echt?

Een van de nieuwe functies in de iPhone 14 is crashdetectie. Maar het is behoorlijk lastig om deze functie werkend te zien. Toch heeft een YouTuber het voor elkaar gekregen en in deze video zie je of crashdetectie op de iPhone 14 echt werkt (of niet).

Crashdetectie iPhone 14: werkt het nou echt?

Het is behoorlijk lastig om de nieuwe functie Crashdetectie op de iPhone 14 uit te proberen. De iPhone 14 (Pro) gebruikt namelijk de gegevens van de versnellings­meter, de gyroscoop, de microfoon en de gps om erachter te komen of je inderdaad ergens tegenaan gebotst bent.

Het is echter heel lastig om die functie te testen. Je iPhone op de grond laten vallen triggert de functie in ieder geval niet. Dit komt omdat de iPhone dan bepaalde zaken niet heeft gedetecteerd (denk bijvoorbeeld aan het geluid van een airbag die afgaat).

Video toont ongelukdetectie van iPhone 14 in de praktijk

YouTuber TechRax wou het toch eens uitproberen en heeft met een oude auto en een testlocatie de ongelukdetectie van Apple aan de kaak gesteld. In onderstaande video zie je precies wat er gebeurt wanneer je met een iPhone 14 in een auto-ongeluk terecht komt.

Na het ongeluk duurt het een paar seconden, maar daarna verschijnt er inderdaad een melding op het scherm van de iPhone 14. Hierop staat dat de hulpdiensten worden ingeschakeld, tenzij je op tijd de melding annuleert door over het scherm te vegen.

iPhone 14: dit is Crashdetectie

De iPhone 14 heeft een aantal nieuwe functies, maar daarvan is Crashdetectie toch wel de opvallendste. Met deze ongelukdetectie weet je iPhone wanneer je tijdens het autorijden ergens tegenaan gereden bent.

Bots je dan ergens tegenaan met je auto, dan zal de iPhone 14 een melding geven. Je hebt dan (volgens Apple) 20 seconden de tijd om deze melding weg te swipen, anders wordt er contact opgenomen met de hulpdiensten.

Apple’s Crashdetectie is beschikbaar op de iPhone 14 (Plus), iPhone 14 Pro (Max), Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2022 en Apple Watch Ultra. Apple vertelde tijdens het Apple-Event dat ze de functie Crashdetectie op vier soorten ernstige auto-ongelukken hebben getest. Dit zijn een frontale botsing, zijdelingse botsing, kop-staartbotsing en een botsing waarbij de auto op de kop rolt.

iPhone 14 (Pro) kopen

Wil je ook deze functie? Of zoek je een nieuwe iPhone? Ga dan voor de iPhone 14 Pro (Max).

