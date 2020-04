Apple gaat coronavirus testlocaties op Apple Maps plaatsen. Zorgverleners, laboratoria en andere partijen kunnen deze locaties zelf opgeven via een speciaal portaal.

Coronavirus testlocaties op Apple Maps

Apple maakt het voor zorgverleners, laboratoria en andere partijen mogelijk om hun locaties voor coronatesten op Apple Maps te plaatsen. Deze informatie kan worden opgegeven via een speciaal COVID 19-portaal. Het team achter Apple Maps controleert de informatie en plaatst het in de kaarten-app.

Locaties worden op de kaart getoond met een duidelijke rode pin. Tik er op, en er wordt een COVID-19-informatiekaart getoond. In deze kaart staat onder andere dat mensen mogelijk een referentie van een huisarts en een afspraak nodig hebben om getest te kunnen worden. Het is nog niet duidelijk hoelang het duurt tot de locaties in Apple Maps opduiken.

In Nederland zijn er op dit moment nog geen locaties waar mensen heen kunnen om getest te worden voor het coronavirus. Mocht dat op termijn wel gebeuren, dan is het mogelijk dat die locaties ook in de Nederlandse versie van Apple Maps worden geplaatst.

Apple werkt samen met Google tegen coronavirus

In de strijd tegen het coronavirus, werken concurrenten Apple en Google samen. Wereldwijd worden er ideeën bedacht voor corona-apps, die bij moeten houden of mensen in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is geraakt met het virus. Er zijn echter best wat technische moeilijkheden bij het maken van zo’n app. Apple en Google werken nu samen om de onderliggende techniek mogelijk te maken. Lees onze coronatracker FAQ over deze unieke samenwerking voor antwoorden op je vragen.

In Nederland wordt er gewerkt aan twee van zulke corona-apps. Lees meer over de corona-apps in Nederland en wat ze gaan doen. iPhoned heeft tevens experts gesproken om te zien waar deze apps aan moeten voldoen.

