Door de coronacrisis zijn de manieren waarop we dating-apps gebruiken flink veranderd. Dit effect heeft het coronavirus op dating.

Hoe coronavirus dating beïnvloedt

Door het coronavirus daten we op andere manieren. Om inzicht te krijgen in hoe ons datinggedrag verandert, kunnen we kijken naar dating-apps. Tegenover BBC News vertelt Elie Seidman, de baas van de populairste dating-app Tinder, wat er gebeurt.

1. Gebruik dating-apps stijgt

In de afgelopen maanden is het gebruik van dating-apps gestegen. Op Tinder werd er op 29 maart maar liefst 3 miljard keer geswiped. Dat is de drukste dag ooit. Tussen half februari en eind maart is het aantal dagelijks gesprekken via de app in het Verenigd Koninkrijk met twaalf procent gestegen.

Ook dating-app The Inner Circle meldt vijftien procent meer matches en tien procent meer berichten.

2. Mensen betalen minder

Ondanks meer activiteit op dating-apps, zijn mensen minder snel bereid om te betalen voor extra functies. Dat heeft te maken met de economische impact van de coronacrisis. Men heeft minder geld te besteden en dat gaat ten koste van app-abonnementen.

Apps zoals Tinder en OKCupid zijn gratis te gebruiken, maar verdienden geld door functies exclusief voor betalende gebruikers te houden. Denk aan de mogelijkheid om te zien wie jou leuk vindt.

Seidman van Tinder stelt tegenover BBC News wel duidelijk te zien dat het aantal betalende gebruikers weer stijgt zodra lockdowns worden versoepeld.

3. Meer online daten

Omdat men wordt opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven en afstand te houden, is fysiek afspreken vaak geen optie. Daarom wordt er steeds meer gebruikgemaakt van videobellen. Dating-apps zoals OKCupid, Match en eHamony stellen allemaal dat er meer videodates worden gehouden. Tinder voegt een videodatefunctie toe in juni.

Seidman stelt dat deze trend enkel een versnelling is van wat er al plaatsvond op Tinder. Nieuwe jonge gebruikers zijn minder bezig met fysieke ontmoetingen, want ze kunnen ook online bevredigende contacten onderhouden. Daardoor wordt Tinder steeds minder een startplek voor ‘hook-ups’, maar meer een plek om online te ontmoeten.

