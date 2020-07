Binnenkort kun je CoronaMelder downloaden. In dit artikel geven we antwoord op de acht meest prangende vragen rondom de Nederlandse corona-app.

Uitleg: Zo werkt CoronaMelder

Vanaf 1 september heeft Nederland een corona-app. In dit artikel geven we antwoord op veelgestelde vragen rondom CoronaMelder. Tik op één van de links hieronder om direct naar het antwoord op de desbetreffende vraag te gaan.

1. Hoe werkt CoronaMelder?

CoronaMelder houdt via bluetooth bij met welke mensen je contact hebt gehad. Deze techniek gebruik je bijvoorbeeld ook om je AirPods aan je iPhone te koppelen. Ben je positief getest op Covid-19? Dan geef je dit in CoronaMelder aan, waarna de app iedereen waarschuwt die bij jou in de buurt is geweest.

Dit gebeurt pas wanneer je langer dan tien minuten vlakbij diegene bent geweest. CoronaMelder leest dit aan de hand van bluetooth af en weet dus precies met wie (en hoe lang) je met mensen in contact bent geweest. Het proces werkt alleen wanneer jullie allebei de CoronaMelder-app geïnstalleerd hebben.

CoronaMelder 📲



Dat is de naam van de corona-app die het bron- en contactonderzoek van de GGD moet gaan aanvullen. De app wordt de komende dagen door 100'en Twentenaren getest. Half juli besluit het kabinet over de landelijke introductie. 👉 https://t.co/2Ec1ibZGgK pic.twitter.com/3ItZd4YQPC — Hugo de Jonge (@hugodejonge) July 8, 2020

Zie je de tweet niet? Tik dan hier!

2. Waarom krijgen we een corona-app?

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en lokale GGD’s te helpen bij het bronnenonderzoek. Zij kunnen aan de hand van gegevens uitlezen welke personen dichtbij elkaar in de buurt zijn geweest. Zodra iemand besmet is geraakt (en dit in de app aangeeft) kan vervolgens worden gekeken welke personen een verhoogd risico op het coronavirus hebben.

Deze mensen krijgen vervolgens een notificatie, waarin wordt vermeld dat ze dichtbij een besmet persoon zijn geweest. Ook wordt gevraagd om rekening te houden met de eventuele gevolgen hiervan. Indien je al coronaklachten hebt, kun je vanuit deze melding direct een officiële test inplannen. Dit alles gebeurt anoniem: je krijgt dus niet te zien wie in jouw omgeving met het coronavirus besmet is.

3. Wie maakt CoronaMelder?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in samenwerking met experts op het gebied van app-ontwikkeling, privacy en overheidsparticipatie. Ook hebben verschillende beveiligingsbedrijven, zoals Fox-IT, hun steentje bijgedragen door de app te controleren op veiligheid.

Het ontwikkelproces verloopt gedeeltelijk openbaar. Geïnteresseerden is doorlopend gevraagd naar feedback tijdens het maken van CoronaMelder. In onderstaand stuk stellen we de experts achter de Nederlandse corona-app voor.

4. Is gebruik van de app vrijwillig?

Ja. Het ministerie van VWS hoopt dat veel Nederlanders de corona-app op hun smartphone gaan installeren, maar verplicht niets. CoronaMelder staat dan ook los van de zogeheten ‘corona spoedwet’, waar het de afgelopen dagen veel over gaat. Deze wet is vooral voor gemeentebesturen van belang. De CoronaMelder-app staat daar los van.

5. Hoe zit het met privacy?

Wie de CoronaMelder-app op haar of zijn smartphone installeert, wisselt de hele tijd anonieme codes uit met andere mensen die de app op hun telefoon hebben geïnstalleerd. Dit gebeurt via bluetooth. Deze codes worden willekeurig aangemaakt, waardoor zowel gebruikers als het ministerie niet weten wie wie is. Volgens VWS verwerkt CoronaMelder verder geen enkele gegevens.

Wel is het zo dat deze codes naar een centrale server verstuurd moeten worden. Die moet er namelijk voor zorgen dat jouw codes gedeeld worden met telefoons waar jij in de buurt bent geweest, zodat je kunt aangeven dat je besmet bent.

Er is momenteel veel te doen rondom deze centrale server. Eerst was het de bedoeling dat de Belastingdienst de technische infrastructuur van CoronaMelder zou verzorgen, maar daar is na kritiek van Tweede Kamerleden van afgezien. Wie dit nu op zich gaat nemen, is onbekend.

6. Hoe nauwkeurig is CoronaMelder?

In de begeleidende Kamerbrief staat dat CoronaMelder in de eerste praktijktests (in regio Twente) zo’n 73 procent van alle ‘risicovolle ontmoetingen’ wist te detecteren. Hoe dit op nationale schaal zit, is nog niet bekend.

7. Wat hebben Apple en Google met CoronaMelder te maken?

Apple en Google hebben de handen ineengeslagen om de techniek van CoronaMelder mogelijk te maken. De kolossale techbedrijven hebben ervoor gezorgd dat Android-telefoons en iPhones onderling bluetooth-signalen kunnen uitwisselen. Ook andere Europese nationale corona-apps maken gebruik van deze speciaal ontwikkelde bluetooth-techniek.

8. Vanaf wanneer kan ik de app downloaden?

Op 17 augustus 2020 staat CoronaMelder in de App Store en Google Play Store. Vanaf die datum kun je de app dus downloaden. De ‘contact tracing’-functie, waarmee je dus kunt controleren of je in de buurt van een besmet persoon bent geweest, werkt pas vanaf 1 september. Het gaat overigens om een ‘voorgenomen’ datum die dus nog kan wijzigen.

In de tussentijd legt het ontwikkelteam de laatste hand aan CoronaMelder. Er worden onder meer zogeheten penetratietesten uitgevoerd om te kijken hoe degelijk de beveiliging van de app is. Verder vindt er vanaf 17 augustus een tweede testronde plaats. In de GGD-regio’s Twente en Rotterdam Rijnmond wordt de app door een select groepje gebruikers verder alvast in gebruik genomen. De feedback van deze testers wordt weer gebruikt om de app te verbeteren.

