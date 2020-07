Op 1 september wordt de Nederlandse corona-app landelijk beschikbaar. Vanaf dan is de applicatie, die CoronaMelder heet, voor alle inwoners te gebruiken. Deelname is anoniem en vrijwillig.

CoronaMelder downloaden kan vanaf 1 september

Dat blijkt uit een tijdlijn die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport online is gezet. Vanaf 18 augustus kunnen alle Nederlanders CoronaMelder downloaden, aldus de Rijksoverheid. De nationale corona-app is zowel beschikbaar voor iPhones als Android-telefoons en wordt vanaf 1 september geactiveerd.

De app is erop gericht om het bronnenonderzoek van de GGD’s bij te staan. Zodra je langer dan tien minuten bij een met het coronavirus besmet persoon bent geweest, krijg je hiervan een melding op je telefoon. Aan de hand van bluetooth, dezelfde techniek die je gebruikt om bijvoorbeeld AirPods aan je iPhone te koppelen, wordt bijgehouden met wie je allemaal in contact bent geweest.

Wanneer iemand met het coronavirus is besmet, is het de bedoeling dat diegene dit in de app aangeeft. Op dat moment krijgen alle personen die met de besmette persoon in aanraking zijn geweest een notificatie. Ook wordt de plaatselijke GGD ingelicht. Het proces is anoniem. Je krijgt dus niet te zien wie in je omgeving besmet is geraakt.

CoronaMelder draait op de achtergrond van je telefoon. Je hoeft de app dus niet continu te openen, of meermaals per dag in te loggen. Momenteel wordt de app overigens al getest door enkele inwoners van Twente. Ook kunnen enkele journalisten al met de app aan de slag.

Het ontwikkeltraject

De ontwikkeling van de Nederlandse corona-app ging niet zonder slag of stoot. Na een chaotisch verlopen appathon, waarin meerdere ontwikkelaars hun ideeën omtrent de applicatie openbaar konden pitchen, besloot het ministerie alle bestaande plannen van tafel te vegen.

Vervolgens werd een werkgroep samengesteld, bestaande uit experts op het gebied van apps bouwen, privacy en overheidsparticipatie. Zij hebben de afgelopen maanden aan CoronaMelder gewerkt. Het ontwikkelproces was gedeeltelijk openbaar: geïnteresseerde burgers konden meedenken. CoronaMelder maakt gebruik van een door Apple en Google samen ontwikkelde techniek. Hierdoor kunnen telefoons van beide kanten met elkaar ‘praten’.