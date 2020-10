CoronaMelder-app wordt zaterdag (10 oktober) landelijk uitgerold

De CoronaMelder-app is vanaf aanstaande zaterdag (10 oktober) landelijk beschikbaar. Dit is bekendgemaakt nadat de Eerste Kamer instemde met de wet over de Nederlandse corona-app.

CoronaMelder-app release op 10 oktober

De CoronaMelder-app was al beschikbaar in verschillende regio’s, maar wordt aankomende zaterdag (10 oktober) landelijk ingevoerd. Dit betekent dat iedereen de corona-app kan downloaden en gebruiken, zo maakt minister Hugo de Jonge bekend. Het gebruik van de app is vrijwillig en mensen mogen niet gedwongen worden om de app te gebruiken, ook niet door werkgevers.

De CoronaMelder-app waarschuwt je als je mogelijk in de buurt bent geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Hiervoor maakt de app gebruik van het softwareplatform dat Apple en Google hebben ontwikkeld, om via bluetooth een anonieme lijst met personen bij te houden. De app is op de achtergrond actief en werkt dus altijd.

Zo werkt de ‘corona-app’

Als iemand (of jij) besmet is met het coronavirus, dan kun je dit aangeven in de CoronaMelder-app. De applicatie waarschuwt dan iedereen die bij jou in de buurt is geweest en mogelijk ook besmet is geraakt. Dit gebeurt wanneer je langer dan vijftien minuten vlakbij diegene bent geweest. Krijg je zelf een melding, dan kun jij je – als je klachten hebt – laten testen bij een GGD.

Belangrijk om te weten is dat het proces alleen werkt als beide gebruikers de corona-app hebben geïnstalleerd. De app helpt bij het in kaart brengen van besmettingen en het bron – en contactonderzoek dat in Nederland wordt gedaan. Door de app moeten mensen tijdig worden geïnformeerd dat ze mogelijk besmet zijn geraakt, zodat ze in thuisquarantaine kunnen gaan.

