CoronaCheck-app en CoronaMelder verwijderen: heb je ze nog nodig?

Hoewel ons land steeds verder open gaat na de ellenlange coronacrisis, bestaan er nog steeds enkele vragen. Is de CoronaMelder-app nog wel effectief met de omikron-variant of kan je deze verwijderen? Wat gebeurt er met de CoronaCheck-app nu het cultuurleven gaat draaien op het 1G-beleid? In dit artikel pluizen wij al deze vragen voor je uit. Lees je mee?

Kun je de CoronaCheck-app en CoronaMelder verwijderen na de laatste persconferentie?

De omikron-variant van Covid-19 grijpt in heel de wereld om zich heen. Tegelijkertijd lijkt deze door de milde klachten ook dé oplossing te zijn om ons uit deze crisis te loodsen. De persconferentie van 15 februari weerspiegelt dit optimisme. De komende weken vervallen langzamerhand de meeste coronamaatregelingen.

Zo gelden er vanaf nu al geen beperkingen meer op het aantal bezoekers thuis, hoeven we op veel openbare plekken geen mondkapjes meer te dragen en is er het overheidsadvies om de helft van de tijd op kantoor te werken. Lees daarover ons artikel over hoe je effectief terug op kantoor verschijnt met je iPhone.

In het kort: de anderhalvemetersamenleving vervalt. Maar zijn die twee apps die natuurlijk standaard op jouw thuisscherm pronken nog wel nodig? Wil je graag ruimte besparen op jouw iPhone of de batterij het langer laten volhouden? Wacht even met het verwijderen van de CoronaCheck-app en de CoronaMelder! Misschien zijn ze voor jou persoonlijk nog wel heel handig.

De CoronaMelder-app is effectief, maar controversieel

De CoronaMelder is sinds oktober 2020 live in Nederland. Hoewel het downloaden van deze digitale automatische bron- en contactonderzoek-app niet verplicht is, bestaat er een kans dat hij wel op je iPhone staat. De CoronaMelder-app is nooit vrij geweest van kritieken. Men was bang dat het teveel op onze privacy zou gaan drukken. De CoronaMelder-app van het ministerie van Volksgezondheid is inmiddels een beetje in de vergetelheid geraakt.

De app werkt via bluetooth om zo geen persoonlijke gegevens te hoeven opslaan. Hoe sterker de gemeten verbinding met een besmet persoon was, hoe dichterbij je bent geweest. Je krijgt dan automatisch een melding om je te laten testen bij de GGD. Dit is echter óók niet verplicht, Je moet hiervoor dus wel je bluetooth altijd aan laten staan. Dit vindt de accu van je iPhone niet heel leuk.

Wil je de CoronaMelder-app verwijderen? Wacht even!

De CoronaMelder-app is niet zo effectief als gehoopt. Door breder bron- en contactonderzoek van de GGD is het officiële advies om te testen na een melding van deze app ook al vervallen. Op 13 februari 2022 waren er bijna zes miljoen downloads, waarvan 2.5 miljoen actieve gebruikers. Dat betekent dat maar een derde van de Nederlandse bevolking de app heeft gedownload. Een breder draagvlak zou de app veel doeltreffender maken.

Kan je de CoronaMelder-app dan van je iPhone verwijderen? Wacht even! Natuurlijk zou het tof zijn als we deze app helemaal niet meer nodig hebben, maar misschien is het in de toekomst wel dé oplossing om ons land helemaal open te gooien. Wij raden aan om, als je geen problemen hebt met de batterij-verslindende bluetoothverbinding en voldoende opslaggeheugen op je iPhone hebt, de CoronaMelder-app nog niet te verwijderen. Hoewel de app nu van weinig toegevoegde waarde is door het geringe gebruik, richt hij ook niet veel schade aan en kan hij alsnog een keer goed van pas komen.

Ben je benieuwd naar de werking van deze app? Lees dan nog even onze FAQ over de CoronaMelder-app.

De CoronaCheck-app verleden tijd? Nog niet!

De CoronaCheck-app staat op vrijwel iedere telefoon. Met ruim 14 miljoen downloads is het een tijdje dé oplossing geweest om onder andere de cultuursector weer open te gooien. De overheid heeft echter een ander plan. Evenementen met meer dan 500 bezoekers zonder vaste zitplaats hebben nog enkel een negatief testbewijs nodig. Je hoeft dus niet meer aan te tonen dat je volledig gevaccineerd bent óf hersteld bent van Covid-19. Dit noemt de overheid het 1G-beleid. Betekent dit dan dat jij de CoronaCheck-app van je iPhone kan verwijderen? Simpel gezegd: nee.

Hoewel voor doorstroomlocaties als musea en buitenfestivals je helemaal geen negatieve test nodig hebt en dus gewoon naar binnen kan, is de app internationaal gezien nog steeds enorm handig. Ga je binnenkort bijvoorbeeld op skivakantie? Dan moet je misschien in het desbetreffende land bij binnenkomst van een café wél je QR-code laten zien. Dit verschilt echter per land. In Nederland lijkt de app (voorlopig) alleen nog nodig om je negatieve testbewijs gemakkelijk te laten zien aan de deur.

De meeste landen binnen de EU staan nu op de kleurcode ‘geel’. De minister van volksgezondheid, Ernst Kuipers, waarschuwt wel dat landen de reisadviezen kunnen aanscherpen en dan de app weer veelvuldig in gebruik kunnen nemen. Ons advies: wachten nog even met het verwijderen van de CoronaCheck-app als je voldoende ruimte hebt op je iPhone. Wellicht moet je binnenkort alles opnieuw instellen om naar een concert of theatervoorstelling te gaan.

Wil je meer weten over de CoronaCheck-app? Lees dan nog even onze CoronaCheck-FAQ of leer hoe je je negatieve testbewijs, herstelbewijs of vaccinatiebewijs in de app laadt.