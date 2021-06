Met de CoronaCheck-app kun je op vakantie en naar festivals: zo werkt het

Wil je deze zomer naar het buitenland op vakantie, of een festival of discotheek bezoeken? Dan heb je CoronaCheck nodig. Hoe werkt deze app en hoe krijg jij een testbewijs? Hierbij de antwoorden op de belangrijkste vragen.

1. Wat is CoronaCheck? Een smartphone-app om aan te tonen dat je niet besmet bent met het coronavirus, of (voldoende) gevaccineerd bent.



CoronaCheck maakt voor jou een qr-code aan waarmee je kunt reizen, of toegang krijgt tot evenementen als festivals. De officiële naam van deze qr-code is EU Digitaal Corona Certificaat, of kortweg DCC. De app is er voor mensen vanaf 13 jaar en ouder en vanaf 24 juni kun je qr-codes aanmaken. Reizen met CoronaCheck kan vanaf 1 juli.

2. Hoe kan ik CoronaCheck downloaden? De app is gratis te downloaden via de Play Store en App Store. Je moet minstens Android 6.0 of iOS 12 hebben om CoronaCheck te kunnen downloaden.

3. Hoe werkt de app? Je krijgt met CoronaCheck dus een ‘bewijs’ dat je niet besmettelijk bent voor anderen. Er zijn in totaal drie manieren om zo’n bewijs in de wacht te slepen:

1. Als je volledig gevaccineerd bent.

2. Wanneer je (recent) negatief getest bent.

3. Als je al corona hebt gehad.



We leggen hieronder per manier uit hoe je de CoronaCheck-app werkende krijgt.



Ik ben gevaccineerd



De makkelijkste manier om CoronaCheck te gebruiken is door even in te loggen met je DigiD. De app werkt samen met het RIVM en de GGD en wanneer je tijdens je vaccinatie hebt aangegeven jouw gegevens te willen delen, wordt je vaccinatiebewijs automatisch ingeladen.



Heeft het RIVM jouw gegevens niet, of heb je je ergens anders laten vaccineren (zoals bij een huisarts)? Dan kun je bij diegene een qr-code opvragen. Je kunt 14 dagen na je eerste vaccinatie een qr-code aanmaken via de app.



Let wel op, want in sommige landen moet je twee prikken hebben gehad voordat je toegang krijgt. Via de website van Buitenlandse Zaken kun je per land de regels checken.



Ik ben negatief getest



Ben je onlangs negatief getest op het coronavirus, dan kun je de bijbehorende ophaalcode van deze uitslag invoeren in de CoronaCheck-app. Vervolgens kun je hiermee een qr-code aanmaken die jou toegang verschaft tot het evenement of de reis. Deze code is 40 uur geldig. Binnen deze termijn kun je dus evenementen bezoeken.



Tip: Vanaf 1 juli kun je een gratis testafspaak maken wanneer je naar het buitenland wil reizen in juli en augustus. Uiteraard moet het bewijs van je (negatieve) uitslag recent zijn.



Je kunt vanaf 30 juni een afspraak maken voor een gratis test. Laat je je testen vóór 1 juli, dan betaal je zelf. Op de website van CoronaCheck vind je meer informatie, bijvoorbeeld bij welke locaties je allemaal (gratis) kunt testen.



Ik heb al corona gehad



Wanneer je al corona hebt gehad, moet je dit kunnen aantonen met een positieve PCR-test. Is dit het geval? Dan kun je een zogeheten ‘herstelbewijs’ uploaden via CoronaCheck. Dit gebeurt automatisch als je inlogt met je DigiD. Om een herstelbewijs te krijgen moet je minder dan 6 maanden geleden van corona hersteld zijn.



4. Ik wil naar het buitenland op vakantie: wat moet ik doen? Voordat je de koffers pakt, check je het best eerst de kleurcode van het land waar je heen gaat.



Op de website van Buitenlandse Zaken kun je per land controleren welke regels momenteel van toepassing zijn, en of er bijvoorbeeld een inreisverbod voor toeristen is. Buitenlandse vakanties zijn in de regel alleen mogelijk als het land geel of groen gekleurd is: reizen naar een oranje land moet je alleen doen als het noodzakelijk is.



Check? Dan is het een kwestie van de volgende stappen volgen:



1. Download de CoronaCheck-app via de Google Play Store of App Store;

2. Log in met je DigiD en haal je vaccinatiegegevens op, upload een negatief testbewijs of gebruik een herstelbewijs om aan te geven dat je al corona hebt gehad;

3. Er wordt nu een qr-code gemaakt. Deze laat je scannen als je op reis gaat, bijvoorbeeld als je met de auto de grens overgaat of voordat je het vliegtuig in stapt. Vergeet ook je identiteitsbewijs niet, want er wordt gecontroleerd of de CoronaCheck-app overeenkomt met jouw naam;

4. De persoon die je bewijs scant kan 2 schermen krijgen. Een groen scherm betekent dat je qr-code geldig is, bij een rood scherm weet diegene dat je niet mag reizen omdat je testbewijs niet geldig is.

5. Ik wil naar een festival of evenement: hoe doe ik dat? Ga je naar een discotheek of festival? Om toegang te krijgen volg je de stappen die hierboven beschreven worden. Je moet dus bij de ingang van het evenement kunnen aantonen dat je niet besmettelijk bent en vergeet ook je ID-kaart of paspoort niet.



Ook belangrijk: het is voor evenementen die met coronatoegangsbewijzen werken niet verplicht om 1,5 meter afstand te houden.

6. Werkt CoronaCheck ook in landen buiten de Europese Unie (EU)? Dat ligt eraan. Voor reizen buiten de EU gelden andere regels en het vervelende is dat deze continu kunnen wisselen. Je kunt momenteel bijvoorbeeld niet reizen naar de Verenigde Staten of Indonesië.

7. Hoe zit met privacy en CoronaCheck? Dat verschilt per type qr-code. Er zijn namelijk twee soorten codes die CoronaCheck kan genereren: een Nederlandse versie en een Europese.



De Nederlandse qr-code bevat heel weinig persoonlijke informatie. Degene die jou testbewijs scant krijgt alleen een groen (toegang) of rood scherm (geen toegang) te zien. Ook staan er wat persoonlijke gegevens op diegene haar/zijn scherm, zoals de eerste letter van je voornaam, achternaam en je geboortedag. Deze gegevens zijn nodig om je identiteitsbewijs te kunnen controleren.



De Europese qr-code legt meer gegevens op tafel. De controleur ziet bijvoorbeeld ook informatie over welke vaccinatie je hebt gehad, hoeveel prikken en wanneer dat is gebeurd. Bij een negatieve testuitslag ziet diegene bijvoorbeeld het type test, de locatie en de testdatum.



Verder is het belangrijk om te weten dat de app geen gps- of locatiegegevens opslaat. De gegevens die wél opgeslagen worden – zoals informatie over het type vaccin dat je hebt gehad – worden niet centraal opgeslagen. Dit verkleint de kans op mogelijk misbruik, want er is dus geen centrale ‘schatkluis’ waar alle privacygevoelige informatie van de appgebruikers liggen.



8. Ik heb geen smartphone: wat nu? Dan kun je via de website van CoronaCheck een qr-code printen. Deze versie moet je bij de ingang van een evenement of wanneer je op reis gaat – in combinatie met je identiteitsbewijs – kunnen laten zien.