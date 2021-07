Herken jij deze problemen met de CoronaCheck-app?

Honderdduizenden Nederlanders lopen tegen problemen aan bij het gebruiken van de CoronaCheck-app. Van een verkeerd gezet vinkje tot aan het ontbreken van je tweede prik: zo kun je veelvoorkomende problemen oplossen.

Bekende problemen met CoronaCheck-app

Met de CoronaCheck-app maak je een qr-code aan om te kunnen reizen, of om toegang te krijgen tot een (binnen)evenement. Helaas gaat dit niet bij iedereen even soepel.

Het Ministerie van Volksgezondheid en Sport laat nu weten dat honderdduizenden mensen problemen hebben (gehad) met de CoronaCheck-app en daardoor geen qr-codes kunnen uitdraaien. Herken jij de volgende struikelblokken?

1. Tweede prek wordt niet gevonden

Ben je al twee keer geprikt, maar zie je er maar één terug in de CoronaCheck-app? Dat kan. Volgens het ministerie is zo’n anderhalf procent van de vaccinaties niet volledig beschikbaar via CoronaCheck.

Dit probleem komt vooral voor bij mensen die door hun huisarts zijn geprikt. Zij registreren hun vaccinaties via een apart systeem, en daar ligt de kern van het probleem. Heb je last van dit probleem? Neem dan contact op met de huisarts, of andere zorgverlener die de vaccinatie heeft verzorgd.

2. Twee prikken op één dag

Ook een bekend probleem van de CoronaCheck-app: vanwege een technische fout zijn bij sommige mensen de eerste en tweede prik op één dag bijgeschreven. Hierdoor is het onmogelijk om een qr-code via CoronaCheck te genereren.

De app-ontwikkelaar heeft de fout erkend en het probleem inmiddels opgelost. Door via DigiD opnieuw in te loggen, zouden de vaccinatiedata weer losgetrokken moeten zijn. Is dit bij jou niet het geval? Neem dan contact op met de GGD.

3. CoronaCheck heeft moeite met namen

De CoronaCheck-app heeft soms moeite met namen waarin trema’s of streepjes voorkomen. Wanneer deze tekens tijdens de registratie vergeten worden, kan het zo zijn dat de qr-code in de app niet wordt aangemaakt.

Je kunt dit controleren door te kijken of jouw naam (zoals die in je paspoort staat) overeenkomt met de naam waarmee de code wordt aangemaakt.

4. Menselijke fouten

Mensen maken fouten, maar wanneer het om zoiets gewichtigs als vaccinaties gaat is het helemaal zuur. Het is daarom extra vervelend dat ruim 150,000 mensen geen qr-code kunnen aanmaken, omdat de mensen achter het systeem van CoronaCheck een vinkje zijn vergeten te zetten bij het vakje dat aangeeft dat je twee vaccinaties hebt gehad. Heb je hier last van? Dan neem je het best contact op met de GGD.

5. Te druk op de servers

Eén van de bekendste problemen met CoronaCheck is zonder meer de melding dat het momenteel te druk is op de servers om een qr-code aan te maken. Het lastige aan deze melding is dat hij heel willekeurig lijkt.

Op de redactie van iPhoned kwam het bijvoorbeeld voor dat je met de ene telefoon wel een qr-code kon aanmaken. maar met een andere niet. Helaas lijkt er nog geen oplossing voor dit probleem te zijn. Er zit dus niets anders op dan wachten en het later nog eens proberen.

