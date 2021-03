CoronaCheck: 5 vragen en antwoorden over de ‘nieuwe corona-app’

Na CoronaMelder komt de Nederlandse overheid binnenkort met een andere corona-app: CoronaCheck. Waarvoor dient deze applicatie? En hoe zit het met privacy? In dit artikel geven we antwoord op de meest gestelde vragen rondom CoronaCheck.

CoronaCheck app FAQ: 5 belangrijke vragen beantwoord

Met CoronaCheck krijgt Nederland er een tweede corona-app bij. Naast de Coronamelder-app is CoronaCheck bedoeld als bewijs dat je niet besmet bent met het virus. Maar hoe werkt de app en hoe zit het met je privacy? In dit artikel geven we antwoord op deze en meer veelgestelde vragen.

1. Wat is CoronaCheck?

Een app voor Nederlanders om aan te tonen dat zij niet besmet zijn met het coronavirus. De gedachte hierachter is dat tijdens de pandemie bepaalde grootschalige evenementen alsnog doorgang kunnen vinden, op voorwaarde dat bezoekers een negatieve (recente) coronatest kunnen laten zien.



Daar moet CoronaCheck voor dienen. Die app gebruikt het resultaat van een covid-test om een unieke qr-code te maken. Deze wordt bij de entree van een concert of ander evenement met een grote mensenmassa gescand door de organisator. Op die manier kunnen zij controleren of er niemand besmet is. CoronaCheck is dus niet hetzelfde als CoronaMelder. Deze app waarschuwt je wanneer je mogelijk besmet bent geraakt.



De app wordt gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS). Hierbij wordt intensief samengewerkt met Code for NL, een Nederlandse gemeenschap van (app-)ontwikkelaars en designers die zich inzetten voor een open, eerlijke en inclusieve digitale overheid. Het ontwikkelproces van CoronaCheck is te volgen via GitHub.

2. Hoe zit het met privacy?

De CoronaCheck gaat “op termijn” persoonsgegevens bevatten, zo bevestigde demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge tijdens de corona-persconferentie van maandag 8 maart. Dit is een breuk met de huidige versie, want hierin zitten vanwege privacyredenen geen gegevens die naar personen kunnen leiden.



De Jonge is hier echter op teruggekomen. Volgens de CDA-prominent is het anders straks mogelijk om met de (negatieve) coronatest van een ander binnen te komen bij evenementen.



‘Je wilt natuurlijk voorkomen dat iemand zich laat testen, een negatieve test op de telefoon zet, deze doorgeeft aan de buurman die dan vervolgens naar een concert gaat en wel degelijk besmet lijkt’, aldus de demissionair minister. ‘Om dat helemaal dicht te zetten, hebben we persoonsgegevens nodig in die app en daarvoor moet de wet gewijzigd worden.’

3. Is CoronaCheck een ‘coronapaspoort’?

Nog niet, maar die mogelijkheid ligt wel op tafel. Volgens demissionair minister van VWS Hugo de Jonge kan de CoronaCheck-app in theorie dienen als een vaccinatiebewijs.



“De app (CoronaCheck – red.) kan natuurlijk ook technisch zo worden gemaakt dat je met een vaccinatiebewijs eenzelfde qr-code kunt genereren”, aldus De Jonge in gesprek met de NOS. De Jonge treedt niet in details, maar geeft wel aan dat deze uitbreiding van de CoronaCheck-app in principe voor de zomer klaar kan zijn.

4. Wanneer kan ik CoronaCheck downloaden?

Vooralsnog kun je CoronaCheck niet zomaar downloaden in de Play Store (Google) of App Store (Apple). Vanaf maart 2021 wordt de app eerst getest tijdens zogeheten Fieldlab-evenementen.



Dit zijn testevenementen met veel mensen waarbij wordt gekeken hoe grote groepen mensen op een veilige manier bij elkaar kunnen komen. Fieldlab is een initiatief van de evenementensector waarbij wordt samengewerkt met bedrijven, overheden en andere belangenorganisatie.

5. Is CoronaCheck verplicht?

Nee, het is niet verplicht om CoronaCheck op je smartphone te installeren. Wel is het denkbaar dat organisatoren van concerten en andere evenementen deze eis (op den duur) gaan stellen.



Wel heeft De Jonge aangegeven dat hij niet achter het idee van een vaccinatieplicht staat. De app zou vooral moeten dienen om de samenleving meer open te maken en meer vrijheden aan burgers en bedrijven terug te geven. Tot slot moet er volgens de demissionair minister een alternatief voor mensen zonder smartphone komen.