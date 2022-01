Is jouw corona-zelftest betrouwbaar? Check het met deze app

Corona-sneltesten zijn praktisch, maar in hoeverre kun je op de streepjes van je thuistest vertrouwen? Met een nieuwe web-app weet je het, want daarmee zie je snel hoe betrouwbaar je corona-zelftest is.

Hoe betrouwbaar is mijn corona-zelftest?

Corona-zelftesten zijn er van verschillende merken, en ze zijn niet altijd even betrouwbaar – zeker nu met omikron. En hoewel fabrikanten doorgaans stellen dat de tests bijna altijd een coronabesmetting detecteren, is de werkelijkheid vaak anders.

Daarom maakte een groep Duitse ontwikkelaars (genaamd Zerforschung) de website schnelltesttest.de. Inderdaad: een test voor je sneltest. Via de website scan je de barcode van de verpakking van je sneltest en kom je eenvoudig te weten of je coronatest betrouwbaar is.

Doe de sneltest-test

Om te zien of je corona-sneltest betrouwbaar is, doe je het volgende:

Navigeer via je iPhone (of een Mac of pc met webcam) naar https://schnelltesttest.de; Tik op ‘Code scannen’ en geef de website toegang tot de camera; Scan de barcode van de zelftest.

In het Duits staat beschreven hoe betrouwbaar je zelftest is. Boven zie je hoe betrouwbaar de test is als er ‘zeer veel’ virusdeeltjes aanwezig zijn. Het percentage eronder is nog interessanter. Dat geeft aan hoeveel besmettingen er worden gedetecteerd onder alle monsters met corona-virusdeeltjes (de totale sensitiviteit).

De cijfers zijn gebaseerd op een onderzoek die het Paul Ehrlich Institute (PEI) vorig jaar publiceerde. Dit is een onderdeel van het Duitse RIVM. De cijfers waren echter af te lezen in de vorm van een onoverzichtelijk pdf-bestand. Met de nieuwe web-app zie je veel sneller hoe betrouwbaar je corona-zelftest is.

Wanneer is een sneltest betrouwbaar?

Vooral het tweede percentage van de web-app is dus belangrijk – zeker als je weinig of geen klachten hebt. Goede corona-zelftesten hebben een totale sensitiviteit van boven de tachtig procent. Er zijn echter ook sneltesten in de omloop die corona in minder dan veertig procent van de gevallen detecteren, zoals de testcassette die we op de redactie hebben liggen.

