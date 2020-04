Overheid werkt aan twee corona-apps: zo gaan ze werken

De volgende stap in de bestrijding van het coronavirus in Nederland zijn twee smartphone-apps. Maar wat betekent dit voor jouw privacy? En hoe gaan ze werken?



App 1 waarschuwt voor besmetting

Gisteravond tijdens een persconferentie besprak minister Hugo de Jonge het plan om corona-apps in te zetten in de strijd tegen het virus. Er is nog veel onduidelijkheid over, maar zoals het er nu uitziet zouden de twee apps de volgende functies gaan vervullen.

De eerste app gaat je waarschuwen als je in de buurt bent geweest van iemand die met het coronavirus is besmet, of besmet is geweest. Door de locatie van je smartphone en die van mensen om je heen te registreren, kan de app dit nauwkeurig bepalen.

Zodra dit gebeurt adviseert de app om twee weken binnen te blijven en jezelf goed te monitoren. Deze app is pas effectief als een groot deel van Nederland hem gebruikt, anders weet de dienst niet of je in de buurt van een risicogeval geweest bent.

App 2 bedoeld voor doktercontact

Zodra de eerste app je waarschuwt, stuurt ‘ie je door naar de tweede corona-app waar de overheid aan werkt: een medische app die je snel in contact brengt met een dokter. Dit maakt het laagdrempeliger om op afstand contact te krijgen met een medische expert. Dat moet er enerzijds voor zorgen dat meer mensen snel en effectief advies kunnen krijgen, wat er op zijn beurt weer voor zorgt dat het zorgsysteem minder belast wordt.

Deze tweede app bestaat eigenlijk al, maar wordt nu nog in een beperkt aantal ziekenhuizen gebruikt. Deze ‘OLVG corona check app’ van het Amsterdamse Luscii was aanvankelijk bedoeld voor een ziekenhuis in Amsterdam, maar wordt nu al door meer dan 85.000 Nederlanders gebruikt. In de app kun je jouw symptomen invoeren en krijg je op basis daarvan contact met een dokter. Het lijkt erop dat deze app spoedig wordt uitgebouwd, zodat hij landelijk zijn werk kan doen.

Zijn corona-apps een privacy-nachtmerrie?

Een app van de overheid die bedoeld is om de locatie van praktisch heel Nederland te registreren klinkt als een privacy-nachtmerrie in wording. De kans bestaat ook dat dit het geval is, maar dat hoeft gelukkig niet zo te zijn.

In plaats van dat alle Nederlanders hun locatiegegevens uploaden en de overheid precies kan zien met wie je in contact komt, kan bluetooth hier uitkomst bieden. Bluetooth is op praktisch iedere smartphone beschikbaar en geeft iedere telefoon een unieke cijfercombinatie. Dat kan in de praktijk als volgt werken als jij bijvoorbeeld boodschappen gaat doen:

Terwijl jij door de supermarkt loopt verzamelt je iPhone een lijst met bluetooth-nummers van telefoons die in de buurt zijn geweest; Deze nummers worden vervolgens vergeleken met een lijst met bekende coronapatiënten; Zo weet de app of jij in de buurt bent geweest van iemand die corona heeft of heeft gehad.

Het voordeel hiervan is dat het veel anoniemer is dan het uploaden van je locatiedata. Zo kunnen deze nummers lokaal worden opgeslagen en zijn ze anoniem, zodat jij of de overheid niet weet met wie je precies in contact gekomen bent. Hoewel de overheid ervoor kan kiezen deze methode te gebruiken, is er nog veel onduidelijk. Wordt de app bijvoorbeeld verplicht voor iedere Nederlander?

Ongetwijfeld krijgen we in de komende weken meer te horen over deze apps en hoe ze precies werken. Dat zal voor iPhones extra belangrijk zijn, omdat Apple met iOS de nodige maatregelen genomen heeft om de privacy van gebruikers te beschermen. Er zal dus een manier gevonden moeten worden om met die beveiliging een werkende app te maken.