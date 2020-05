In India slaat de app tegen het coronavirus niet echt aan terwijl de Zuid-Koreaanse variant juist razend populair is. Hoe gaat het buitenland om met corona-apps, en hoe populair zijn ze? Tijd voor een kijkje over de grens.



Corona-apps in het buitenland: de stand van zaken

Testen, het virus gecontroleerd laten verspreiden onder de bevolking of alle burgers verplicht een app laten gebruiken. Nationale overheden voeren allemaal hun eigen beleid in de strijd tegen het wereldwijde virus. Wel wagen steeds meer regeringen zich aan technologische hulpmiddelen: apps. Ook Nederland sleutelt aan zo’n applicatie en kijkt daarbij voor inspiratie naar aanpakken in het buitenland. Zo gaat het buitenland om met corona-apps.

1. IJsland

App: Rakning C-19

De overheid van IJsland was er als de kippen bij met haar coronavirus-app. Inmiddels gebruikt 40 procent van de bevolking (in totaal ruim 360,000 personen), zo schreef MIT Technology Review onlangs. Alhoewel dit een wereldwijd record is, vallen de resultaten voorlopig tegen.

‘De technologie is achteraf niet nutteloos geweest, maar heeft ook geen doorbraken opgeleverd.’ Het zijn de woorden van Gestur Pálmason, die namens de politie verantwoordelijk is voor het beleid rondom de coronavirus-app. Pálmason: ‘Rakning C-19 is in sommige situaties nuttig geweest, maar heeft niet tot een doorbraak geleid.’

Rakning C-19 houdt de gps-locaties van personen bij. Zodra iemand met het virus besmet is wordt diegene gevraagd om dat in de app kenbaar te maken. Vervolgens wordt aan de hand van locaties nagegaan met wie de besmette persoon in contact is gekomen. Deze personen worden verzocht om in quarantaine te gaan. Op die manier krijgt het coronavirus geen kans zich te verspreiden.

2. India

App: Aarogya Setu

De Indiase app tegen COVID-19 is zo’n 50 miljoen keer voor Android gedownload, wat verreweg het grootste besturingssysteem is in het land met zo’n 1.3 miljard inwoners. Reuters schat dat ongeveer 1 op de 10 Indiërs de coronavirus-app gebruikt, want er zijn zo’n 500 miljoen smartphones in het land.

De Indiase coronavirus-app is verplicht voor onder meer overheidsmedewerkers, post- en maaltijdbezorgers. De app gebruikt bluetooth om contacten met anderen te traceren en aan de hand van gps-signalen worden ‘hotspots’ van corona-infecties herkend. Mensen die de applicatie hebben geïnstalleerd krijgen een melding indien ze in contact zijn geweest met een besmet iemand.

3. Israël

App: HaMagen

De Israëlische overheid probeert de verspreiding van het coronavirus op twee manieren tegen te gaan. HaMagen, dat letterlijk ‘het schild’ betekent, is een app die mensen vrijwillig op hun smartphone kunnen installeren. De traceerapplicatie waarschuwt wanneer je in contact bent geweest met een besmet persoon. Je krijgt hierbij onder meer de specifieke tijd en locatiegegevens van het contactmoment.

Ook de Israëlische inlichtingendienst neemt een belangrijke rol in. Shin Bet, zoals de instantie heet, verzamelt namelijk relevante gegevens van met het virus besmette smartphonegebruikers. Wie bij deze persoon in de buurt is geweest wordt bij de overheid gemeld. Het is de bedoeling dat zij zich een tijdje thuis isoleren. Ook de politie krijgt deze gegevens door. Op die manier kan men controleren of burgers zich daadwerkelijk aan de thuisisolatie houden.

4. Noorwegen

App: Smittestopp

Een vlekkeloze lancering was het niet. In de eerste periode na het uitbrengen van de Noorse coronavirus-app, Smittestopp genaamd, kwamen meerdere problemen aan het licht. De app trok bij sommige gebruikers bijvoorbeeld de accu van hun smartphone leeg. Ook de beveiliging bleek niet waterdicht te zijn. Met name de Android-versie van de app had met de nodige problemen te kampen.

Toch hebben inmiddels bijna anderhalf miljoen mensen de app gedownload, schrijft Forbes. Dat zijn indrukwekkende cijfers, omdat Noorwegen in totaal maar 5,5 miljoen inwoners heeft. Smittestopp wordt door de Noorse overheid gebruikt om verplaatsingen van de bevolking in kaart te brengen. Op die manier wordt gecontroleerd of de coronamaatregelen effect hebben.

5. Singapore

App: TraceTogether

Singapore was er net als IJsland vroeg bij. Het Aziatische land gebruikt TraceTogether, een app die met het coronavirus besmette mensen kan identificeren. Zodra je in contact bent geweest met een besmet persoon krijg je een waarschuwing op je smartphone. TraceTogether wordt ongeveer door 1 op de 5 Singaporezen gebruikt.

Volgens persbureau Reuters is dit aantal betrekkelijk laag voor een land dat gekenmerkt wordt door een groot vertrouwen in de regering, zoals Singapore. Dewey Sim, een journalist voor South China Morning Post, claimt dat dit lage gebruikersaantal te maken heeft met de zorgen rondom privacy.

6. Zuid-Korea

App: Meerdere apps

Tot slot mag Zuid-Korea niet worden vergeten als het over corona-apps in het buitenland hebben. In dit land zijn namelijk meerdere applicaties beschikbaar, die bovendien behoorlijk lijken aan te slaan. Volgens CNN Business staan er momenteel maar liefst 6 corona-apps in de top 15 van meest gedownloade apps. 100m is de koploper. Deze app waarschuwt je wanneer je in de buurt van een met het virus besmet persoon komt.

Ook heeft de Zuid-Koreaanse overheid zelf een systeem opgezet. Hierdoor weet de regering waar inwoners zijn. Zodra je in aanraking bent gekomen met een besmet iemand krijg je een sms’je. Het is niet mogelijk om je hiervoor uit te schrijven. Volgens nieuwssite Al Jazeera betekent dit dat 9 op de 10 Zuid-Koreanen hierdoor meedoen aan de ‘app’ tegen het coronavirus.

Over de Nederlandse corona-app

De ontwikkeling van de Nederlandse app tegen het coronavirus gaat niet zonder slag of stoot. In eerste instantie wilde de overheid met een van deelnemende apps uit de appathon in zee gaan, maar kwam hier later op terug. Een van de deelnemende applicaties had bijvoorbeeld last van een datalek. De overheid besloot daarop met een schone lei te beginnen en een compleet nieuwe app te ontwikkelen. Dit doet men niet alleen, maar met hulp van experts. In onderstaand artikel vind je welke app-experts hieraan meewerken.

