Onderzoek: ‘Veel Nederlanders twijfelen over gebruik van corona-app’

Nederlanders hebben veel twijfels over het gebruik van een corona-app, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. Slechts eenderde zou een corona-trackingapp zeker installeren.

Veel twijfelaars over het gebruik van een corona-app

Dat blijkt uit een onderzoek waar onderzoekers van de Universiteit Maastricht, Vrije Universiteit Amsterdam, TU Delft en het RIVM aan mee hebben gewerkt. Eenderde van de ondervraagden zien zo’n app als een goede manier om verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Een net zo groot percentage van de ondervraagden denkt juist dat zo’n applicatie niet gaat werken. Ze zijn het er dan ook niet mee eens dat de overheid plannen heeft om een app te introduceren. De rest van de groep is nog in dubio. Deze mensen hebben meer informatie nodig over de voorwaarden die de app mogelijk gaat stellen.

De overheid wil minimaal 60 procent van de mensen in Nederland met de applicatie kunnen bereiken. Het zal dan ook op de laatste groep aankomen of de app zijn gewenste effect zal hebben. Als te weinig mensen de applicatie gebruiken, kan namelijk niet goed worden getraceerd wie er in aanraking is geweest met een coronapatiënt.

Volgens de poll over het gebruik van een corona-app zijn de lezers van iPhoned ook verdeeld. De meerderheid zegt een app niet te gaan gebruiken, terwijl een iets kleinere groep aangeeft dit wel te gaan doen. Slechts een paar lezers twijfelen nog.

Corona-traceer-app voor contactonderzoek

Al een aantal maanden wordt er achter de schermen druk gewerkt aan een corona-app. De applicatie moet het contactonderzoek van de GGD makkelijker maken. Verschillende deskundigen zijn dan ook druk bezig om de app zo efficiënt en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Benieuwd wie deze deskundigen zijn? Wij maakten kennis met de app-experts.

De weg naar een corona-app ging niet zonder slag of stoot. Na verschillende inzendingen van app-makers begon het ministerie opnieuw aan één app. Inmiddels is er al een eerste versie van de corona-app verschenen.