Minister de Jonge neemt half juli besluit over corona-app na tests

De overheid start op 1 juli in de regio Twente met het testen van de corona-app. Minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, neemt vervolgens halverwege juli een besluit over de invoering van de corona-app.

Half juli: besluit over corona-app

Dat werd gisteravond gezegd tijdens de persconferentie. Volgens minister de Jonge is de corona-app bijna af. De Jonge liet in een brief aan de Tweede Kamer weten dat hij de applicatie eerst wil laten testen door een representatieve groep mensen uit de regio. Na de testperiode verwijderen de gebruikers de app en wordt deze verbeterd.

Half juli wil minister de Jonge een besluit nemen of de corona-app daadwerkelijk wordt ingevoerd. Dat is later dan gepland: eerst hoopte de Jonge dat de app vóór de zomervakantie af was. De app gaat ervoor zorgen dat bron- en contactonderzoek nog sneller wordt uitgevoerd.

Verschillende tests met corona-app begin juli

De test in Twente begint volgende week. Daarnaast wordt er getest met specifieke groepen op bepaalde thema’s, zoals toegankelijkheid, privacy en beveiliging. Nederland werkt ook samen met andere landen, zodat de corona-app in het buitenland werkt. Op die manier krijgen Nederlanders een waarschuwing als ze in contact zijn gekomen met een besmet persoon. Ook dat wordt begin juli getest.

De app maakt gebruik van bluetooth om te traceren of twee smartphones bij elkaar in de buurt zijn geweest. Als iemand positief getest is op corona, krijgen telefoons die in de buurt zijn geweest daar een melding van. Hierbij maakt de app gebruik van de api van Google en Apple. Deze api zorgt voor de koppeling tussen apps en apparaten.

Bluetooth is op zichzelf niet nauwkeurig genoeg om afstand te meten, zo blijkt ook uit tests. Wel is het voldoende om te zien hoe ver van elkaar twee telefoons zijn geweest. Door dit te combineren met informatie hoe lang de toestellen bij elkaar in de buurt zijn geweest, kan er een redelijk betrouwbare inschatting worden gemaakt of iemand risico loopt besmet te zijn geraakt.

Geen privacybezwaren

Volgens de minister gaat de app pas werken als er geen privacybezwaren zijn. Er wordt dan ook geen centrale database bijgehouden en de opgeslagen gegevens zijn niet herleidbaar naar personen. Uit een onderzoek bleek namelijk al dat veel mensen twijfelen over de corona-app.

Al een aantal maanden wordt achter de schermen druk gewerkt aan een corona-app die niet privacygevoelig is. De applicatie moet het contactonderzoek van de GGD makkelijker maken. Verschillende deskundigen zijn dan ook druk bezig om de app zo efficiënt en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Benieuwd wie deze deskundigen zijn? Wij maakten kennis met de app-experts.