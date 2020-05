Ruim de helft van de Nederlanders zou een corona-app op zijn telefoon installeren, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Nu zijn wij benieuwd: zouden jullie ook een corona-app gebruiken? Laat je stem horen in onze poll.



Corona-app poll: zou jij ‘m installeren?

Uit het onderzoek van de Rotterdamse universiteit blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders een corona-app zou installeren. Een voorwaarde hiervoor is wel dat de app voldoet aan de privacy- en veiligheidseisen. Verder is een kwart van de Nederlandse bevolking bereid om een app te gebruiken, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Wij vragen ons af of er echt zoveel animo is voor een corona-app. Daarom aan jou de vraag: ben jij bereid om een corona-app te installeren? Ga er hierbij vanuit dat de app voldoet aan de privacy- en veiligheidsvoorwaarden. Daarnaast moet je ook in gedachten houden dat de app gestimuleerd wordt door de regering.



Ga jij straks een corona-app gebruiken?

Over het onderzoek

De groep geënquêteerden bestond uit 900 Nederlanders. Deze groep was volgens de universiteit representatief genoeg om de mening van heel Nederland te peilen. Iedereen moest zeventien keer achter elkaar kiezen tussen twee verschillende apps. Deze applicaties hadden elk verschillende kenmerken.

De onderzoekers stellen dat 60% van de Nederlandse bevolking een dergelijke app gaat gebruiken, indien de regering hierom vraagt. Dit is het minimale aantal gebruikers dat nodig is om een corona-app succesvol te laten zijn. Hierdoor bereikt de app genoeg mensen om de gevolgen van het virus in te perken.

Of er daadwerkelijk een app komt, moet nog blijken. Tot nu toe loopt het allemaal niet erg soepel. Recent keek de regering naar zeven potentiële apps, welke uiteindelijk allemaal werden geschrapt. Eén van die apps raakte zelfs de gevoelige privacysnaar toen bekend werd dat de applicatie last had van een datalek. In iOS 13.5 is de onderliggende techniek voor corona-apps overigens al toegevoegd. Met andere woorden: Apple is er klaar voor.

