Na een debat heeft de meerderheid van de Tweede Kamer zijn steun uitgesproken voor een speciale wet. Dit maakt de landelijke uitrol van de corona-app mogelijk, al moet er nog wel wat gebeuren voordat dit het geval is.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meerderheid Tweede Kamer steunt corona-app

Nu de regionale test van de app al een tijdje bezig is, vergadert de Tweede Kamer vandaag over de landelijke invoering van de app. Met de corona-app krijgen gebruikers straks een melding als ze in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is met het coronavirus.

Hoewel de meerderheid de wet en dus de app steunt, zijn er nog wel veel vragen. Zo zegt minister De Jonge dat alleen mensen zich met klachten moeten laten testen, omdat de capaciteit nog niet genoeg is om iedereen die een melding van de app krijgt direct te testen.

In het wetsvoorstel is ook vastgelegd dat de app niet misbruikt mag worden. Zo is nu vastgelegd dat de app vrijwillig is en burgers niet onder druk mogen worden gezet om de app te downloaden. Mogelijk wordt dit nog uitgebreider in de wet opgenomen: zo willen sommige partijen extra benadrukt hebben dat bijvoorbeeld werkgevers werknemers niet mogen dwingen om de app te gebruiken.

Daarnaast moet de app geen alternatief worden voor het huidige bron- en contactonderzoek. Ook zijn er vragen over de rol die Apple en Google spelen: hoeveel macht hebben deze techbedrijven nu het over zo’n belangrijk digitaal middel gaat? Zodra de Tweede Kamer de wet officieel steunt moet hij ook nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Wanneer komt de corona-app landelijk uit?

De oorspronkelijke landelijke startdatum van 1 september is daarmee niet gehaald. Minster De Jonge verwacht nu dat dit half september zal gebeuren. Als gezegd moet eerst de wet worden aangenomen en zijn er nog kwetsbaarheden die uit de app moeten worden gehaald. Verschillende bureau’s hebben de app omgespit op zoek naar kwetsbaarheden en andere oneffenheden. Deze worden er nu uitgehaald om zo de landelijke lancering (hopelijk) soepel te laten verlopen.

Wil je meer weten over de Nederlandse corona-app? In onderstaande video geven we antwoord op de meestgestelde vragen: van je privacy tot hoe de app precies werkt.