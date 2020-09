De Nederlandse corona-app is klaar om uitgebracht te worden, maar het zal nog minstens tot half oktober duren tot hij in de App Store staat. Waar gaat het mis?

Corona-app vertraagd: hoe komt dat?

Een team van ontwikkelaars is er al maanden mee bezig en Apple en Google hebben iOS en Android klaargemaakt om dit soort apps te ondersteunen. Het licht lijkt op groen te staan om de Nederlandse corona-app zo snel mogelijk uit te brengen, maar de realiteit is anders, zo schrijft de NOS.

De app kun je al installeren op je telefoon, maar is momenteel slechts in vijf regio’s in Nederland actief. Dat maakt de app dus praktisch nutteloos in het overgrote deel van het land. Op zijn vroegst zou dit half oktober pas veranderen, dan kan er een wet worden goedgekeurd die de lancering mogelijk maakt.

Uit onderzoek van de NOS is gebleken dat de app-ontwikkelaars teleurgesteld zijn. Een van de makers laat anoniem weten dat de app zelfs al ‘sinds begin augustus af is’ en simpelweg ‘op de plank ligt’ te wachten om uit gebracht te worden. De app was dus netjes op tijd af, wat het team erachter heel wat avond- en weekenddiensten gekost heeft.

Zeker nu het aantal ziekenhuisopnames en besmettingen weer toeneemt zou een dergelijke app volgens de ontwikkelaars hulp kunnen bieden. Voorlopig blijft het dus wachten op goedkeuring van de Eerste Kamer. Het ministerie vindt deze wet niet nodig om de corona-app te gaan gebruiken, maar hier stak de Autoriteit Persoonsgegevens een stokje voor. Daardoor is de oorspronkelijke lanceringsdatum van 1 september opgeschoven.

Hoe werkt de corona-app?

De Nederlandse corona-app maakt het straks mogelijk om te weten of je in de buurt bent geweest van iemand die corona heeft. De app is volledig anoniem en werkt met cijfercodes die iedere keer veranderen, daardoor is het praktisch onmogelijk om iemands identiteit te achterhalen.

Als je de app gebruikt wordt er een lijst verzameld met mensen die langer dan vijftien minuten bij je in de buurt zijn geweest. Is iemand positief getest, dan kan hij of zij dit via de app aangeven. Iedereen die bij deze persoon in de buurt is geweest krijgt dan een melding om extra alert te zijn op coronaverschijnselen. Zo moet het toegankelijker worden om brandhaarden op te sporen en geeft het de gebruiker belangrijke informatie.

Wil je meer weten over de Nederlandse corona-app? Check dan even onderstaande video waarin we antwoord geven op de meestgestelde vragen. Van privacy tot hoe de app precies werkt.