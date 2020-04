FAQ: 5 vragen en antwoorden over de Coronatracker van Apple en Google

Apple en Google bundelen hun krachten en maken een softwarepakket tegen het coronavirus. Wordt dit vrijwillig? Of heb je straks geen keus? iPhoned praat je bij aan de hand van 5 vragen en antwoorden.



Apple en Google tegen coronavirus: 5 vragen beantwoord

Groot nieuws gisteren. Aartsrivalen Apple en Google gaan samen de verspreiding van het coronavirus bestrijden. Misschien denk je dat de twee techbedrijven aan een app sleutelen, maar dat is niet het geval. Dit moet je weten.

1. Maken Apple en Google een ‘corona-app’?

Nee. Google en Apple gaan niet samen een app bouwen, maar aan een onderliggende techniek sleutelen: een framework. Dankzij deze techniek moeten Android-telefoons en iPhones in de toekomst met elkaar kunnen ‘praten’, oftewel gegevens uitwisselen. Vervolgens is het de bedoeling dat het framework van Apple en Google in een (of meerdere) ‘corona-apps’ gebruikt gaat worden.

Samenvattend maken de twee techbedrijven dus de weg vrij voor bedrijven, organisaties en nationale overheden om eventueel een corona-app te ontwikkelen. Of dit ook echt gaat gebeuren, is nog maar de vraag. De Nederlandse overheid denkt momenteel na over de inzet van een corona-app, maar heeft nog geen besluit genomen.

2. Wat is het doel?

Het doel van de Apple/Google-samenwerking is contactonderzoek makkelijker maken. Het coronavirus verspreidt zich via mensen, en je kunt het dus bijvoorbeeld oplopen tijdens een bezoek aan de supermarkt. Een corona-app kan in theorie zien bij wie je in de buurt bent geweest, en je op basis hiervan waarschuwen dat je een besmet persoon bent tegengekomen.

Apple en Google willen hiervoor Bluetooth Low Energy gebruiken. Dit is een variant van Bluetooth, waarmee je iPhone bijvoorbeeld bestanden kan versturen, die weinig stroom verbruikt en op praktisch iedere smartphone aanwezig is. Je iPhone zoekt straks dus binnen een bepaalde radius naar andere toestellen, en ‘ziet’ wie wel of niet besmet is. Het voordeel van deze toegankelijke techniek is dat Apple en Google op die manier in 1 klap een miljardenpubliek hebben.

3. Is het vrijwillig?

Ja. Google en Apple benadrukken in de persberichten dat deelname straks vrijwillig wordt. Alle gegevens die men gaat delen met anderen worden eerst ter goedkeuring aan jou voorgelegd. Ook wordt je data niet naar een centraal punt verzonden, zoals een database van de overheid. Verder wordt je locatie niet bijgehouden en gaat men er vanuit dat je zelf aangeeft of je besmet bent. Hoe de koppeling met zorgmedewerkers gaat verlopen is nog niet duidelijk.

4. Hoe zit het met privacy?

Het framework van Apple en Google zorgt ervoor dat je iPhone straks iedere dag een nieuwe code aanmaakt. Aan de hand van deze unieke code kunnen andere telefoons jouw toestel herkennen. Vervolgens wordt deze code gebruikt om ieder kwartier een nieuw adres voor je Bluetooth-apparaat aan te vragen, zoals een iPhone.

Je toestel houdt gedurende de dag bij welke toestellen hij tegenkomt en zodra je een ‘besmet toestel’ treft wordt de unieke code van de drager automatisch openbaar. Oftewel: de oplossing van Apple en Google is anoniem, tot het moment dat je iemand tegenkomt die besmet is. Je iPhone geeft echter alleen aan dat je iemand met het coronavirus bent tegengekomen, maar niet wie.

5. Wanneer is het klaar?

Apple en Google hopen het corona-softwarepakket in mei af te hebben. Vanaf dat moment kunnen andere apps deze techniek, het framework, gebruiken. Vervolgens moeten de corona-apps zelf nog wel ontwikkeld of aangepast worden.

Het duurt dus waarschijnlijk nog wel een paar weken voordat er daadwerkelijk een officiële corona-app uitkomt, als dit überhaupt gebeurt. Zodra dit softwarepakket beschikbaar is gaan Apple en Google een breder platform maken waardoor traceren via Bluetooth nauwkeuriger moet worden. Hierover is nog een hoop onduidelijk, maar mogelijk wordt het standaardonderdeel van de besturingssystemen: Android en iOS.

