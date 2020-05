Samen met een select gezelschap van experts sleutelt de overheid verder aan de Nederlandse corona-app. In dit artikel stellen we de betrokken app-experts aan je voor.

De experts achter de Nederlandse corona-app

Eind mei moet de testversie van de Nederlandse corona-app klaar zijn, zo liet de overheid eerder vandaag weten. Deze app, die het contactonderzoek van de GGD makkelijker moet maken, wordt eerst op beperkte schaal getest. Opvallend is dat de applicatie niet achter gesloten deuren wordt gemaakt, maar voor de ogen van het Nederlandse publiek. Bovendien wordt de hulp van experts ingeschakeld.

Deze deskundigen moeten ervoor zorgen dat de uiteindelijke corona-app zo doeltreffend, gebruiksvriendelijk en efficiënt mogelijk werkt, zonder dat de privacy van burgers in het geding komt. Momenteel zijn de deskundigen bezig met het doen van vooronderzoek. Volgende week moeten de eerste tussenresultaten naar buiten komen. Maar, wie zijn de Nederlandse corona-app-experts eigenlijk? Tijd voor een kennismaking.

1. Dirk-Willem van Gulik

Expertise: Backend

Dirk-Willem van Gulik is een icoon in de techwereld. Hij is namelijk de oprichter van de Apache Software Foundation (ASF). Dit klinkt misschien als een ver-van-je-bed-show, maar waarschijnlijk heb je al een hoop ervaring met deze organisatie. Sterker nog, waarschijnlijk maak je dagelijks gebruik van hun diensten. ASF is namelijk één van de drijvende krachten achter het internet.

Het beste voorbeeld is Apache, hun bekendste product. Deze webserver wordt door bijna 25 procent van alle websites in de wereld gebruikt. Apache stuurt bijvoorbeeld de officiële website van Apple aan. Ook Adobe (van Photoshop) Facebook, LinkedIn, PayPal en zelfs Google maken gebruik van Apache Web Server, zoals de techniek voluit heet.

Van Gulik heeft, naast zijn rol als oprichter van ASF, zelf actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de razend populaire technologie. Verder heeft het techicoon jaren bij de BBC gewerkt, waar hij eindverantwoordelijke was voor de techniekafdeling van de Britse staatszender. Alsof Van Gulik’s cv nog niet indrukwekkend genoeg is, heeft hij ook nog gewerkt voor de Verenigde Naties. Hier bracht hij advies uit.

2. Edo Plantinga

Expertise: Betrekking van gebruikers

Edo Plantinga is een freelance projectleider met veel ervaring in de online overheid. Hij werkt vooral aan projecten waarin maatschappelijke impact centraal staat. Het bekendste voorbeeld is Gebruiker Centraal. De kernpunten van deze organisatie, die Plantinga mede heeft opgericht, zijn opgenomen in het huidige regeringsbeleid.

Gebruiker Centraal zet zich dus in voor een gebruiksvriendelijke overheid. Daarnaast is Plantinga bestuurslid van Code for NL. Dit netwerk verbindt app-ontwikkelaars en designers die samen willen werken aan toepassingen voor de digitale overheid. Uitgangspunt van deze vereniging is dat technologie open en transparant moet zijn, zodat iedereen kan begrijpen hoe het werkt (en waarom).

In het verleden heeft Plantinga onder meer meegewerkt aan DigiD, een digitale manier om jouw identiteit bij overheidsorganisaties te bevestigen. Hij was hierbij verantwoordelijk voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid.



3. Hugo Visser

Expertise: Android-ontwikkelaar

De derde ‘corona-app-expert’ is Hugo Visser, een app-ontwikkelaar. Visser is met zijn bedrijf Litte Robots onder meer verantwoordelijk voor Rainy Days Rain Rader, een weer-app die inmiddels ruim 1 miljoen keer is gedownload. Hij is gespecialiseerd in het maken van applicaties voor Android, de grote tegenhanger van Apples iOS.

Visser heeft bijna twintig jaar ervaring in het ontwikkelen van apps. Zijn meest recente creatie is Name Tag Printer. Evenementenorganisatoren kunnen met deze app vanaf hun (Android-)smartphone naamkaartjes voor bijvoorbeeld gasten en sprekers printen.

Verder was Visser één van de organisatoren van Dutch Android User Group, een club voor Android-ontwikkelaars. Ook is hij veel in de weer met de onderliggende techniek van het Android-besturingssysteem. Tot slot heeft Visser in het verleden gewerkt voor onder meer KLM en consultancybedrijf Capgemini.

4. Ivo Jansch

Expertise: Technisch architect

Ivo Jansch is de oprichter van Egeniq, een bedrijf dat apps maakt voor grote partijen als RTL en Talpa. Men is onder meer verantwoordelijk voor de app van RTL Nieuws en Pathé Thuis, de streamingdienst van Pathé. En heb je bij deze bioscoopketen weleens met Apple Pay je kaartje afgerekend? Deze onderliggende techniek is gemaakt door Egeniq.

Het moge duidelijk zijn: het bedrijf van Jansch heeft ruime ervaring met het ontwikkelen, uitrollen en onderhouden van apps voor een grote doelgroep. Verder heeft de ceo drie boeken op zijn naam staan die allemaal over het ontwikkelen van software gaan.

Daarnaast is Jansch een regelmatig geziene spreker op techconferenties en organiseert hij Appdevcon, een jaarlijks terugkerend evenement voor app-ontwikkelaars. Zijn verbindende kwaliteiten komen ook naar voren in zijn rol als mede-organisator van Appril Festival. Dit evenement is voor mensen die apps maken, onderhouden en ontwerpen.

5. Jelle Prins, Jasper Hauser, Emiel Janson en Joris Leker

Expertises: Design

Tot nog toe zijn vooral techneuten aan bod gekomen. De onderliggende techniek van corona-app is natuurlijk cruciaal, maar een goed ontwerp is minstens zo belangrijk. Daar komt het vierkoppige designteam om de hoek kijken.

Jelle Prins

Jelle Prins mengt zich sinds het begin van de coronacrisis al in het debat rondom de aanpak van de pandemie en maakte samen met andere designers al een conceptversie van hoe een mogelijke corona-app eruit gaat zien.

Prins werkte aan de eerste versies van populaire apps als UBER, Booking.com en Catawiki, een platform om unieke spullen op te kopen. Hij heeft zodoende ervaring met het maken en uitrollen van innovatieve apps.

Jasper Hauser

Jasper Hauser is een internetondernemer met bijna 20 jaar aan ervaring. Hij is mede-oprichter van Darkroom, een populaire app om foto’s te bewerken op je iPhone en iPad.

Daarnaast heeft Hauser onder meer geïnvesteerd in Revue, een manier om nieuwsbrieven te versturen. Ook werkte hij als designmanager bij Facebook. Zijn onderneming Sofa werd in 2011 zelfs overgenomen door het sociale platform.

Emiel Janson

“Lover of side projects.” Zo omschrijft freelance designer Emiel Janson zichzelf. De ontwerper heeft bijgedragen aan meerdere populaire apps, waaronder digitale kiosk Blendle en Notifyr, een programma om notificaties op je Mac te ontvangen. Momenteel werkt Janson als hoofdontwerper bij Temper, een flexibel uitzendbedrijf voor horecapersoneel.

Joris Leker

Tot slot is Joris Leker als expert betrokken bij de Nederlandse corona-app. Met zijn bedrijf Valsplat deed hij onlangs al onderzoek naar de behoeftes van gebruikers van een eventuele corona-app.

Leker heeft met zijn andere bedrijf Sticktail daarnaast grote klantonderzoeken uitgevoerd voor grote partijen als Albert Heijn, Air France KLM en PostNL.

En nu verder?

Als alles volgens plan verloopt, worden in de week van 11 mei de eerste tussenresultaten bekendgemaakt. De Nederlandse overheid laat dan weten “hoe we ervoor staan”. Eind mei zou de eerste testversie klaar moeten zijn. Deze wordt vervolgens op beperkte schaal getest door een eerste groepje gebruikers. Wanneer de definitieve corona-app uitrolt, die dus voor iedereen te gebruiken is, is nog niet bekend.

Op de redactie van iPhoned houden we het onderwerp echter nauwlettend in de gaten. Wil je niets missen? Meld je dan aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief, of download de gratis iPhoned-app voor je iPhone of iPad. Wil je meer weten over de totstandkoming van de corona-app? Eerder vroegen wij het RIVM en drie app-experts al naar waar de uiteindelijke app volgens hen aan moet voldoen. Dat artikel lees je hieronder.

