Afgelopen augustus sleepte Apple Corellium voor de rechter. De iPhone-maker vindt dat laatstgenoemde aan copyrightschending doet. Corellium is echter van mening dat Apple juist dankbaar zou moeten zijn.



Corellium vs Apple

Dat valt te lezen in een open brief van Corellium-directrice Amanda Gorton. De topvrouw reageert hiermee op de rechtszaak die Apple in augustus 2019 tegen het bedrijf aanspande. Corellium is van mening dat men met haar software de veiligheid van iOS omhoog krikt. Van copyrightschending zou dan ook geen sprake zijn.

“Deze rechtszaak is zorgwekkend voor alle beveiligingsonderzoekers, ontwikkelaars en jailbreakers”, zo begint het betoog. Gorton legt vervolgens uit dat het Apple niet zozeer om het product van Corellium zou gaan. Het bedrijf uit Cupertino zou vooral een afschrikkend signaal naar andere bedrijven willen versturen..

“Apple gebruikt deze zaak als proefballon om publieke jailbreaks de mond te snoeren. Men heeft duidelijk gemaakt dat het niet alleen bij een aanval op Corellium blijft: Apple is erop uit om alle jailbreaks te elimineren”, aldus de directrice.

Volgens Corellium is deze ontwikkeling zorgwekkend, want de veiligheid van iOS (en andere software) zou hiermee in het geding komen. Gorton is namelijk van mening dat jailbreaks een essentiële rol in de verbetering van veiligheid vormen. Hierbij haalt ze het voorbeeld van ToTok aan.



‘Jailbreaken is nuttig voor Apple’

Deze app werd onlangs uit de App Store gehaald, omdat het diende als doorgeefluik voor de regering van de Verenigde Arabische Emiraten. Alle persoonlijke informatie van gebruikers werd namelijk doorgegeven. Tijdens het opsporen van dit beveiligingsrisico zouden de onderzoekers gebruik hebben gemaakt van Corollium-software.

Corellium maakt kopieën van iOS. Geïnteresseerde bedrijven en onderzoekers kunnen hier vervolgens een licentie op afnemen om naar zwakke plekken in de beveiliging te zoeken. Mocht er daadwerkelijk een risico in iOS 13, iPadOS of macOS zitten, kunnen zij deze misstanden aan de kaak stellen en hiervoor een riante beloning krijgen.

Lees ook: Apple maakt beloningsprogramma voor hackers openbaar: hoofdprijs is 1 miljoen dollar

Apple en jailbreaks

Apple en jailbreaks: het blijft een opmerkelijk huwelijk. Enerzijds houdt Apple haar software gesloten voor de buitenwereld, maar anderzijds valt het niet te ontkennen dat veel huidige iOS-functies duidelijk geïnspireerd zijn op mogelijkheden uit openbare jailbreaks. Bovendien hebben deze gekraakte softwareversies al vaker veiligheidsrisico’s aangestipt, zoals Checkm8.

Wat vind jij? Doet Corellium aan copyrightschending, of is de software nodig om iOS veiliger te maken? Laat van je horen in de reacties!