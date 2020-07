Samen met de Data Privacy Stichting (DPS) sleept de Consumentenbond Facebook voor de rechter. De consumentenorganisatie vindt dat de techreus Nederlanders moet gaan betalen voor het schenden van hun privacy. Gedupeerde consumenten kunnen zich via een website aanmelden.

Consumentenbond sleept Facebook voor de rechter

De Consumentenbond en DPS zijn van mening dat het bedrijf van Mark Zuckerberg jarenlang zonder toestemming privégegevens van gebruikers verzamelde en deelde met andere partijen, zoals reclamebedrijven.

Ook vinden de Consumentenbond en DPS dat Facebook gebruikers misleidde. “Het platform beloofde ten onrechte dat het gebruik altijd gratis zou zijn, terwijl gebruikers in feite betaalden met hun gegevens”, aldus een Consumentenbond-woordvoerder.

De Amerikaanse techreus moet Nederlandse gebruikers volgens de aanklagers daarom compenseren. Via een speciale pagina op de site van de Consumentenbond kunnen geïnteresseerden zich aanmelden om mee te doen met de grote actie. Je hoeft hiervoor geen lid van de consumentenorganisatie te zijn.

Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, een advocatenbureau dat op ‘no win, no fee’-basis werkt, financiert de zaak. Dit betekent dat de advocaten alleen bij een succesvolle afloop betaald krijgen. Het bureau kan maximaal 18 procent van de opbrengst verdienen.

“Eisen via de rechter afdwingen”

De aanklacht heeft betrekking op de periode 1 januari 2010 tot 1 januari 2020. Iedereen die in die periode in Nederland woonde én een Facebook-account had, heeft volgens de Consumentenbond recht op een schadevergoeding.

Of die compensatie er daadwerkelijk gaat komen, is nog niet duidelijk. “We vinden dat Facebook met een regeling moet komen die voldoende compensatie biedt voor wat het platform fout heeft gedaan”, zegt een woordvoerder van de Consumentenbond. “Zo nodig zullen we onze eisen via de rechter afdwingen”, zegt een woordvoerder.

Een medewerker van Facebook geeft in een reactie tegenover NU.nl aan dat het bedrijf de privacy van medewerkers “heel serieus” neemt. “We hebben ons volop ingezet om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waaronder het duidelijk maken van ons beleid en het eenvoudig terugvinden van privacyinstellingen.”

De privacygeschiedenis van Facebook

Facebook komt regelmatig in het nieuws vanwege privacyschandalen. Het meest bekende voorbeeld is Cambridge Analytica. In 2018 bleek dat dit bedrijf stiekem Facebook-data van ruim 80 miljoen gebruikers wereldwijd had verzameld via een quiz-app. Deze gegevens werden gebruikt voor de politieke campagnes van toenmalig presidentskandidaten Ted Cruz en Donald Trump.