Fraai concept van een nieuwe Home-app: alles in één

Student Lu Yuhang uit China heeft een concept gemaakt van een smart home-app. Met de Home-app zou je alle smart home-apparaten in één app kunnen bedienen. Ook zou je zelf de app kunnen indelen, zodat je kiest welke apparaten je waar hebt staan.

Functies van de smart home-app

Als gebruiker van de app kan je dan zelf de tekst, kleur en indeling aanpassen. Het is ook een stuk makkelijker om smart home-apparaten te verplaatsen naar een andere kamer, of de instellingen te wijzigen. Ook de thermostaat of airco koppel je met de app.

Via een klein menu switch je gemakkelijk tussen verschillende kamers in het huis. Ook koppel je gemakkelijk met de speaker of smart tv om het volume te regelen, of bijvoorbeeld ondertiteling aan te zetten. Daarnaast is er een donkere modus en kun je beperkingen instellen voor sommige gebruikers, bijvoorbeeld voor kinderen.

Smart home-app gebruiksvriendelijker dan Apple Home

Het concept lijkt gebruiksvriendelijker te zijn dan de huidige Home-app van Apple. Net als bij de standaard Home-app is het mogelijk om verschillende scènes in te stellen, zoals “slapen” “TV kijken” of “aan tafel”. Het is in de Home-app echter niet mogelijk om je eigen kleuren, tekst en indeling aan te passen. Het concept van Yuhang laat ook zien dat je bijvoorbeeld in de app de lamp direct kan dimmen of een speaker kan koppelen.



In het concept wordt ieder platform ondersteund, wat het gebruik een stuk makkelijker maakt. Als je gebruik maakt van de Apple Home-app, heb je namelijk apparaten nodig die HomeKit ondersteunen. Heb je een apparaat dat HomeKit niet ondersteunt? Dan heb je een aparte app nodig om het te bedienen, wat het gebruik omslachtig maakt. In het concept zou dat probleem dus opgelost moeten zijn.

Een fijnere smart home-ervaring in de toekomst

Lu Yuhang is niet de enige die graag een smart home-app gebruikt waar alle apparaten op aangesloten kunnen worden. Ook Ikea is bezig met de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijkere smart home-ervaring.

Het Zweedse bedrijf heeft zich naast Apple ook aangesloten bij een werkgroep, die werkt aan de ontwikkeling van een universele open smart home-standaard. Het is dus te verwachten dat in de toekomst het makkelijker gaat zijn om verschillende smart home-apparaten te koppelen en gebruiken.

