Concept: zo kan multitasken verbeterd worden op de iPad

Een nieuw concept van een designstudent laat zien hoe Apple multitasken op de iPad nog een stuk makkelijker kan maken.

Fraai concept laat handige multitask-functie zien

Apple heeft door de jaren heen al veel handige multitaskfuncties toegevoegd, maar volgens veel iPadgebruikers is multitasken op de iPad nog niet ideaal. Dat inspireerde designstudent Tommy om een concept maken van hoe hij denkt dat het multitasken op de iPad nog makkelijker kan.

Zijn concept is eigenlijk heel simpel en intuïtief. Tommy denkt dat veel problemen worden opgelost als je altijd terug naar het homescherm kan, ook als je bijvoorbeeld twee apps open hebt staan met Split View. Je zou dan bijvoorbeeld het volledige homescherm aan de ene kant zien, terwijl je aan de andere kant nog een app open hebt staan.

Split View werkt nu alleen met Dock

Nu is het nog niet mogelijk om naar het homescherm te gaan tijdens Split View. Wel kan je een app aantikken uit het Dock. Maar meestal heb je niet al je apps in je Dock staan, wat het weer frustrerend maakt om eerst Split View af te sluiten en terug naar het homescherm te gaan. Dat zou met dit concept niet meer hoeven.

Het concept is niet perfect, ook omdat een aantal swipe-functies niet meer zouden werken. Maar het zou een stuk makkelijker gemaakt worden om te multitasken. Het is te hopen dat Apple aan iets soortgelijks werkt voor iPados 14.

Meer multitask-concepten

Ieder jaar probeert Apple de multitask-functies van de iPad te verbeteren. Zo heeft het bedrijf uit Cupertino de Slide Over-functie toegevoegd, om een extra app te openen zonder dat je de huidige app af moet sluiten. Ook kan je gebruik maken van Split View, waarmee je twee apps naast elkaar plaatst. Daarnaast kan je Beeld in Beeld gebruiken, om een video te kijken terwijl je ondertussen met iets anders bezig bent.

Er wordt veel gespeculeerd over hoe Apple de iPad multitask-vriendelijker gaat maken. Momenteel krijg je een menu te zien als je een app op het Dock lang ingedrukt houdt. Een ander concept laat zien dat dit menu wat toevoegingen kan gebruiken, zodat je een app direct rechts of links van de app die openstaat kan zetten, waardoor Split View makkelijker te gebruiken is.

Om te zien of Apple ook dit jaar weer iets verandert aan de manier waarop multitasken werkt, hoeven we niet eens zo heel lang meer te wachten. Traditiegetrouw onthult Apple al zijn nieuwe software-updates altijd in juni tijdens WWDC, de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van Apple. Na deze presentatie volgen een paar maanden van bèta’s, waarna de definitieve versie voor iedereen beschikbaar komt in september.

Meer over iOS 14

Benieuwd naar andere geruchten over iOS 14? Volgens een recent gerucht gaan deze iPhones en iPads dit najaar iOS 14 ondersteunen. Ook lijkt het erop dat Apple zich met iOS 14 vooral gaat richten op stabiliteit. Meer weten? Lees alles wat we tot nu toe weten over iOS 14.

