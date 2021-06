Ga jij de iPhone 13 Pro kopen als hij er zo uitziet als in dit concept?

Het meest realistische iPhone 13 Pro-concept tot nu toe is niet het meest spannende. Zijn de verbeteringen die je hier ziet genoeg om dit najaar de overstap te maken?

Lees verder na de advertentie.

iPhone 13 Pro concept geeft realistisch beeld

Langzaam maar zeker komt september in beeld, dus de iPhone 13 laat ook niet lang meer op zich wachten. Alle geruchten wijzen erop dat het om een ‘iPhone 12S’ lijkt te gaan, met kleinere aanpassingen die minder zichtbaar zijn dan vorig jaar.

Dat zien we ook terug in dit concept van LetsGoDigital: geen gekke of baanbrekende dingen, maar daardoor wel het meest realistische concept dat we tot nu toe van het toestel gezien hebben.

Het concept is gebaseerd op gelekte schematische tekeningen, die laten zien dat de iPhone 13 iets dikker wordt dan vorig jaar en grotere cameralenzen krijgt, zeker wat de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max betreft. De laatste uiterlijke verandering is de notch bovenin beeld, die voor het eerst sinds de iPhone X iets kleiner zou worden.

De conceptvideo laat de iPhone 13 Pro ook in nieuwe kleuren zien, al is hierover nog niks concreets uitgelekt. De kans is echter groot dat er dit jaar weer minstens een nieuw kleurtje wordt toegevoegd, om de iPhone 13-serie visueel meer te onderscheiden van zijn voorgangers.

Minder grote stappen dan vorig jaar

Het is geen verrassing dat de iPhone 13 dit jaar minder groots uitpakt dan vorig jaar. De iPhone 12 introduceerde een nieuw design, dat de iPhone 13 zal overnemen. Wel is de hoop van veel gebruikers gevestigd op een aantal andere fijne aanpassingen.

Zo zou de Pro-serie een ProMotion-scherm krijgen met een ververssnelheid van 120 Hertz, wat animaties veel soepeler maakt. Ook zou Apple een always on-scherm overwegen: met oled is dit een mogelijkheid zonder teveel van de accu te vragen.

Met dit scherm kun je altijd informatie tonen, ook als het toestel vergrendeld is. Zo kun je bijvoorbeeld de tijd zien, of een teller die het aantal binnengekomen mailtjes toont. Hoewel deze aanpassingen al meerdere malen in geruchten rondom deze nieuwe smartphones zijn opgedoken, is het nog steeds de vraag of deze daadwerkelijk dit jaar worden doorgevoerd.

Check onze iPhone 13-verwachtingen: