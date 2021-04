7 juni onthult Apple iPadOS 15 en een nieuw concept laat zien wat de mogelijkheden zijn. We zetten de drie grootste (mogelijke) verbeteringen op een rij.

iPadOS 15 concept laat betere widgets zien

Het concept is gemaakt door Parker Ortolani. De grafisch ontwerper heeft op basis van geruchten een prototype van iPadOS 15 gemaakt. Het concept is dus niet honderd procent betrouwbaar, maar geeft wel aan wat de mogelijkheden zijn.

1. Widgets krijgen ademruimte

iPadOS 14 heeft widgets, maar ze werken niet optimaal. De uitgeklapte vensters zitten namelijk vast in het zijmenu op het iPad-thuisscherm en hebben dus weinig bewegingsruimte.

Het lijkt daarom logisch dat Apple met iPadOS 15 de volgende stap zet en widgets geschikt maakt voor het hele homescreen. Op die manier kun je de uitgeklapte apps overal plaatsen en zit je niet vast aan de opgelegde beperkingen.

2. Vandaag-weergave wordt praktischer

Over het zijmenu gesproken (dat officieel de Vandaag-weergave heet): Ortolani ziet meerdere mogelijkheden om deze te verbeteren.

De ontwerper laat in het concept zien hoe iPadOS 15 bijvoorbeeld ook snelkoppelingen, mapjes en bestanden in het kleine menu kan plaatsen. Dit is handig voor de multitaskers.

3. Appbibliotheek maakt overstap

iOS 14 introduceerde de Appbibliotheek: een handige plek waar je apps gerangschikt staan op ‘genre’, zoals games, navigatie of social media-apps.

Vreemd genoeg ontbrak de functie op iPadOS 14. Ortolani laat daarom zien dat Apple er verstandig aan doet de Appbibliotheek in de Dock te verwerken.

WWDC 2021

Op 7 juni vindt WWDC 2021 plaats. Tijdens deze online conferentie onthult Apple de nieuwe softwareversies. De ster van de avond wordt iOS 15, de iPhone-update van 2021, maar ook watchOS 8, macOS 12 en iPadOS 15 worden aangekondigd.

Er zijn nog weinig geruchten over de nieuwe iPad-software naar buiten gekomen. Het wordt dus spannend waar Apple 7 juni mee komt. Wel ligt het in de lijn der verwachting dat Apple meer gaat focussen op privacy en de widgets verbetert. In onderstaand artikel blikken we vooruit op de nieuwe update.

Ook interessant: iPadOS 15: 6 verwachtingen voor de grote iPad-update

De redactie van iPhoned doet die dag live verslag van het online evenement. Ook in aanloop ernaartoe houden we je op de hoogte van alle geruchten.