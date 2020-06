Al jaren gaan er geruchten rond dat Apple achter de schermen aan een Apple Glass werkt. Een ontwerper en ontwikkelaar heeft een concept gemaakt van hoe de interface van de AR-bril eruit zou kunnen zien.

Concept: glassOS met iOS 14-elementen

Ontwerper en ontwikkelaar Jordan Singer heeft het concept geïnspireerd op de interface van iOS 14. Apple liet tijdens WWDC 2020 weten dat de verschillende elementen van iOS 14 vooral compacter worden en ervoor zorgen dat gebruikers snel toegang hebben tot informatie. Dat is natuurlijk ook perfect voor het besturingssysteem van de Apple Glass.

Met de widgets, nieuwe Siri-interface en kleinere meldingen van binnenkomende telefoontjes in het achterhoofd, heeft Singer van deze onderdelen een concept van de Apple Glass-software gemaakt: glassOS.

Compacte meldingen, widgets en Picture in Picture

Het concept gebruikt bijvoorbeeld de compacte meldingen van watchOS. Er komt dan een kleine banner rechtsboven in het zicht. Zo zie je ook inkomende oproepen en bijvoorbeeld navigatie-instructies. Singer gebruikt hierbij de app-iconen van macOS Big Sur, omdat deze wat meer 3D lijken. Dat zou dan opvallender zijn dan de icoontjes van iOS 14.

Daarnaast zou je widgets in kunnen stellen, die je continu ziet staan als je de AR-bril draagt. Ook is de Picture in Picture functie ideaal als je aan het videobellen bent terwijl je met de Apple Glass buiten loopt. Bovendien krijgt Siri een kleiner icoon in de hoek, en kun je snel vertalingen zien in een klein venster.

Meer over Apple Glass

Al sinds 2016 schrijven we op iPhoned over de Apple Glass. De slimme bril zou de echte wereld vermengen met de digitale wereld door middel van augmented reality. De AR-bril zou een accessoire worden dat je koppelt aan je iPhone.

Volgens geruchten gaat de Apple Glass 499 dollar kosten. Ook zou de slimme bril een LiDAR-scanner krijgen, een dieptesensor die ook op de nieuwe iPad Pro te vinden is. Meer weten over de bril? Bekijk dan onze Apple Glass-overzichtspagina.