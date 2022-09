Concept: zo zou het Dynamic Island eruit kunnen zien op de iPad Pro

Misschien wel de tofste feature van de iPhone 14 Pro is het Dynamic Island. Daarmee maakt Apple de nieuwe, pilvormige inkeping onderdeel van de interface. Een nieuw concept laat zien dat het Dynamic Island ook op de iPad Pro niet zou misstaan.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dynamic Island op de iPad Pro: zo ziet dat eruit

De grootste verrassing tijdens de presentatie van de iPhone 14 Pro was het Dynamic Island. Daarmee maakt Apple het balkje dat de notch vervangt onderdeel van de software. Hij verandert van vorm als je bijvoorbeeld gebeld wordt en laat dan direct zien wie jou probeert te bereiken. Ook als je Face ID gebruikt of een notificatie krijgt, toont het Dynamic Island toffe animaties. Zo maakt Apple van een zwakte heel slim een kracht.

Reden genoeg voor ontwerper Parker Ortolani om te bekijken hoe het Dynamic Island eruit zou kunnen zien op de iPad Pro. Naast de mogelijkheden die er op de iPhone al zijn, kan het eiland ook nieuwe opties huisvesten voor multitasking. Het zou zelfs een alternatief kunnen zijn voor Stage Manager. Die nieuwe functie in iPadOS 16 krijgt veel kritiek. De release van de nieuwe software is daardoor uitgesteld.

Let wel: het gaat hier echt om een concept. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat Apple het Dynamic Island naar de iPad Pro wil brengen. Het zou echter wel een goede manier zijn om de randen rond het scherm nog dunner te maken dan ze nu al zijn. Dat kan alleen als er ruimte wordt gevonden voor de selfiecamera en Face ID-componenten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit weten we over de nieuwe iPad Pro

Vermoedelijk presenteert Apple in oktober nieuwe iPad Pro’s (zonder Dynamic Island) tijdens een speciaal evenement. Er is nog niet zo gek veel bekend over de nieuwe tablets. Vermoedelijk gaat het weer om een 11 inch en een 12,9 inch-model. Er gingen geruchten dat de kleine variant net als zijn grotere broer een mini-led-scherm zou krijgen, maar dat lijkt niet te gebeuren. Wel ligt het voor de hand dat beide modellen op de snellere M2-chip draaien die ook in de MacBook Air 2022 zit. Mogelijk kunnen ze daarnaast draadloos opladen met MagSafe.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!

Lees het laatste nieuws over Apple: