Zijn video waarin de iPhone 12 breeduit te zien is werd 250,000 keer bekeken, maar zelf komt hij nooit in beeld. Tijd voor een kennismaking met Jermaine Smit, de man achter het populaire YouTube-kanaal Concept Creator.



Interview: Jermaine Smit van Concept Creator

Jermaine Smit. Je hebt misschien nog nooit van deze naam gehoord, maar vaste bezoekers van onze website kennen zijn werk ongetwijfeld. Jermaine is namelijk een 3D-animatie-artiest en de man achter Concept Creator, een YouTube-kanaal met bijna 115,000 abonnees. In zijn video’s laat hij zien hoe nieuwe telefoons eruit gaan zien.

Ook op iPhoned besteden we regelmatig aandacht aan zijn creaties. Jermaine maakte in 2018 bijvoorbeeld al een video van de nieuwe iPhone SE en begin dit jaar toonde hij hoe de futuristische iMac Pro met gebogen glasplaat eruit kan gaan zien.

Jermaine maakt concepten, oftewel animaties van onaangekondigde smartphones, computers, spelcomputers en andere elektronica. Zijn video’s zijn in totaal ruim 40 miljoen keer bekeken en zijn populairste conceptvideo tikt inmiddels de 12 miljoen weergaven aan. Alsof dat nog niet genoeg is werkt hij samen met EverythingApplePro, een populair YouTube-kanaal met ruim 8 miljoen abonnees.

Wie is Jermaine eigenlijk? Hoe begin je met dit werk? En hoe weet hij nu al hoe de iPhone 12 er waarschijnlijk uit gaat zien? Tijd voor een kennismaking.

Hey Jermaine, hoe ben je dit wereldje ingerold?

Ik ben begonnen met het maken van 3D-modellen van Formule 1-wagens. Destijds had ik weinig ervaring in het modelleren van spullen, en helemaal niet van smartphones. Ik deed destijds administratief werk maar vond het altijd leuk om met design in de weer te zijn.

Mijn eerste telefoonconcept was de Galaxy S4, een Samsung-toestel uit 2013. Ik zag wat afbeeldingen op het internet voorbijkomen van hoe het toestel er mogelijk zou gaan uitzien en dacht bij mezelf: ‘Laat ik daar een simpel 3D-model van maken en we zien wel wat er uitkomt.’

Nadat ik het ontwerp op Twitter had gedeeld kwam hij vervolgens op de website van Concept Phones terecht, een platform voor liefhebbers van concepten en 3D-modellen. Achteraf gezien zag mijn concept er niet uit, maar zo is het wel allemaal begonnen.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Afwisselend. Het verschilt echt van dag tot dag, maar momenteel ben ik grotendeels bezig met de nieuwe iPhone, natuurlijk. Daarnaast werk ik ook samen met EverythingApplePro, een populair YouTube-kanaal. Hij stuurt mij bijvoorbeeld verzoeken voor het maken van bepaalde animaties of 3D-modellen van nog te verschijnen Apple-producten.

Ook schakelen ze mij soms in vanwege mijn expertise in bepaalde bewerkingsprogramma’s. Het is bijvoorbeeld lastig om kleine onderdelen in concepten vorm te geven en ook dynamische shots, waarbij de hele iPhone bewegend in beeld is, vragen om extra aandacht.

Een recente video van EverythingApplePro, waarin mijn werk te zien is, bestaat bijvoorbeeld in totaal uit 6000 kleine onderdelen, die ik stuk voor stuk zelf moet maken. Zij hebben simpelweg niet de tijd om dat allemaal vorm te geven en daar help ik dus bij.

Hoe kom je aan de inspiratie voor je concepten?

In tegenstelling tot wat sommige mensen denken heb ik totaal geen inside kennis. In plaats daarvan kijk ik voor mijn concepten naar de designkeuzes van een bedrijf in de afgelopen jaren en gebruik die elementen voor mijn creaties.

Als je de Samsung Galaxy S20 als voorbeeld neemt weet je bijvoorbeeld nu al dat zijn opvolger waarschijnlijk een zo goed als voorkantvullend scherm krijgt, met een klein gaatje in de hoek voor de selfiecamera. Het is heel onwaarschijnlijk dat Samsung ineens voor een totaal ander design gaat kiezen dus met die gedachte in het achterhoofd ga ik aan de slag.

Heel soms maak ik nog weleens gebruik van geruchten van betrouwbare smartphone-insiders, zoals OnLeaks, maar meestal is het gewoon goed kijken naar de trend van de afgelopen jaren, en daarop voortbouwen.

Wat is je favoriete concept?

Dat is een hele lastig vraag, want ik ben enorm kritisch op alles wat ik maak. Na publicatie stoor ik me dan ook vrijwel altijd aan iets. Van niet genoeg belichting tot aan een animatie die nét niet vloeiend loopt: er is altijd wel ruimte voor verbetering. Als ik toch een favoriet concept moet aanwijzen is dat mijn nieuwe Samsung Galaxy Fold-video, waar in totaal meer dan 350 uur werk zit.

Het moederbord, alle losse onderdelen, het 3D-model zelf en de animatie waarbij de telefoon dichtvouwt: alles heb ik zelfgemaakt. Bovendien heb ik dit concept in twee aparte computerprogramma’s gemaakt en die apps moet je op elkaar afstemmen. Het scharnier dat ik in het concept gebruik is overigens nog door het populaire YouTube-kanaal JerryRigEverything toegestuurd. Zodoende bevat de dichtvouwende animatie ontzettend veel details.

Al met al zit er dus ontiegelijk veel werk in zo’n video. Over een gemiddeld concept doe ik zo’n 100 tot 120 uur, dus de Fold 2-video was wel een fors project. Het is dan ook moeilijk om een vaste prijs voor een concept te noemen, want er is geen standaard aantal uren dat ik aan iets werk.

Wat vinden de smartphonefabrikanten van jou? Jij laat immers zien hoe hun nieuwe telefoons er mogelijk uit gaan zien.

Ik vermoed niet dat een bedrijf als Apple weet wie ik ben, of dat het ze überhaupt zou boeien wat ik doe. Ik heb wel een reactie van Samsung gehad op mijn Fold 2-video. Ze vonden dat het concept er mooi uitzag, maar bleven verder op de oppervlakte.

Wel heb ik een keer een grappige ontmoeting met Pete Lau gehad, de topman van OnePlus. Ik was destijds op een evenement van ze en werd aangesproken door hem. Hij dacht toen dat ik een leaker was, dus iemand die vroegtijdig informatie over onaangekondigde telefoons naar buiten brengt.

Ik heb toen verteld dat ik een conceptenmaker ben en niks met leaks van doen heb. Lau vroeg toen of ik toevallig wist wie er wél achter de gelekte informatie zat. Maar nee, dat wist ik niet. Hij zei toen dat hij m’n concepten mooi vond, maar er eigenlijk niet zo blij mee was. Dat snap ik ook wel, ik laat hun telefoon natuurlijk al aan het grote publiek zien voordat OnePlus daarvoor de kans krijgt.

Wat vind je van het design van smartphones tegenwoordig?

Ze lijken allemaal op elkaar. Een standaard smartphone heeft een glazen achterkant met wat effecten, zoals een verloop in kleur, en een inkeping in het scherm voor de selfiecamera. Vroeger was er meer variatie qua designs: het was creatiever. Tegenwoordig is het meer eenheidsworst.

Ik ben ook geen fan van het design van Apple. Wel hoop ik dat het plattere scherm van de iPhone 12, die later dit jaar uitkomt, er hopelijk beter uit gaat zien. Ook zouden ze wat mij betreft de notch echt kleiner moeten maken. Op basis van de laatste concepten lijkt het erop dat Apple hier daadwerkelijk voor gaat kiezen.

Hoe zou Apple zich kunnen onderscheiden qua design, naar jouw mening?

Je telefoon onderscheiden via de voorkant wordt heel lastig. Wellicht kun je een dubbele speaker plaatsen, maar dat is het dan ook wel. De achterkant biedt meer mogelijkheden om je telefoon te onderscheiden.

Ik zou bijvoorbeeld voor een behuizing van polycarbonaat kiezen. Dit materiaal is duurzamer dan glas en biedt meer creatieve opties. Ook zouden fabrikanten minder nutteloze camera’s moeten plaatsen. De fabrikanten voegen steeds meer sensoren toe aan hun toestellen, maar meestal voegen ze weinig waarde toe.

Nu zijn we wel benieuwd: wat is je favoriete smartphonedesign?

De Samsung Galaxy S5. Het frame zag er niet uit; die was foeilelijk. Het toestel had echter een afwijkende achterkant en lag ook heerlijk in de hand. Bovendien zat de hartslagmeter een beetje in de behuizing gedrukt waardoor het toestel goed herkenbaar was. Qua smartphonedesign wint dit Samsung-toestel uit 2014 het dus wat mij betreft.

Persoonlijk ben ik echter meer van de ontwerpen uit het tijdperk voordat we smartphones hadden. Fabrikanten dachten toen echt individueel na over het ontwerp van hun telefoons. Ze zaten als het ware allemaal op een eilandje en kwamen vervolgens met hun eigen, unieke designs op de proppen.

Neem nou de Nokia 7280, die onofficieel ook wel de “lipstick phone” genoemd werd. Dit toestel had een unieke, langwerpige vorm. Tegenwoordig kopiëren smartphonemakers elkaar veel meer. Aan de ene kant is dit een logische keuze, want ik vermoed dat het goedkoper is. Aan de andere kant is het zonde, want je krijgt daardoor eenheidsworst.

Loop je nog steeds met een Samsung Galaxy S5 rond?

Nee, zelf heb ik een Samsung Galaxy S10 Plus. Ik wacht echter op de Sony 1 II. Ik vind dat die telefoon een paar leuke designelementen heeft, zoals de kenmerkende achterkant en drievoudige cameramodule.

Wat zijn je toekomstplannen? Wil je uiteindelijk voor een fabrikant als Apple aan de slag?

Ja en nee. Aan de ene kant zou het hartstikke leuk zijn om te werken voor een van de grote smartphonemakers. Aan de andere kant heb ik het idee dat je bij zo’n gevestigde partij wel beperkt wordt in je creativiteit als maker. Er is immers een bepaalde ontwerpfilosofie waar je je aan dient te houden.

Ik wil daarom vooral blijven groeien als maker. Ik zie mijn concepten als iets voor de lange termijn en wil mezelf blijven uitdagen. Persoonlijk zou ik niet tegen een simpele baan kunnen waarin totaal geen uitdaging zit, dus ik probeer continu mijn skills te verbeteren. Ook wil ik natuurlijk dat m’n YouTube-kanaal blijft groeien en wil ik blijven samenwerken met partners als EverythingApplePro.

Als ik echt even out of the box denk vind ik het misschien nog wel leuk om ooit een keer zelf producten uit te brengen. Dat zou vet zijn.

Dank voor je openhartigheid, Jermaine!

Meer van Jermaine zien? Abonneer dan op zijn kanaal Concept Creator op YouTube of volg ‘m op Twitter. Ook kun je Jermaine bereiken via de officiële website van Concept Creator.