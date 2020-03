Naar aanleiding van de gelekte broncode van iOS 14 gaat het gerucht dat er een lijstweergave van apps wordt toegevoegd. Een nieuw concept laat zien hoe deze functie er mogelijk uitziet.

Concept laat app-lijst in iOS 14 zien

De nieuwe functie wordt volgens de broncode toegevoegd aan het thuisscherm. Hiermee zie je in één oogopslag welke apps op je iPhone staan. De Italiaanse website iSpazio kon niet wachten en laat in een concept zien hoe de app-lijst er mogelijk uit komt te zien.

De apps staan onder elkaar, gesorteerd op de meest gebruikte apps. Via de zoekfunctie bovenin kun je snel zoeken naar een app. Om terug te gaan naar de weergave van apps op het thuisscherm zoals je gewend bent, tik je rechtsboven op de vier blokjes.

Je kan hier ook bijvoorbeeld filteren op apps waar je notificaties van hebt gekregen. Ook zie je naast het app-icoon korte informatie: bijvoorbeeld hoeveel ongelezen e-mails je hebt of hoeveel gemiste oproepen. Bij de Agenda-app zie je welke afspraken op de planning staan.

Momenteel kun je je apps alleen zien op de plek waar je de icoontjes hebt geplaatst, bijvoorbeeld in de mappen die op je thuisscherm staan. Als je een app niet kan vinden, gebruik je nu de zoekfunctie. Een app-lijst zou het een stuk makkelijker maken om snel een app te vinden en openen.

Ook zou het goed kunnen dat dan ook niet meer al je gedownloade apps op je thuisscherm staan, omdat je ze al makkelijk in de app-lijst vindt. Dat zorgt voor een meer opgeruimd thuisscherm. Het is echter de vraag of we de functie ook daadwerkelijk gaan zien in iOS 14.

Nu de broncode van iOS 14 is gelekt, zijn veel aanwijzingen gevonden voor mogelijke verbeteringen in de nieuwe software-update. Eerder werden in de code aanwijzingen gevonden over de iPhone 9, iPad Pro 2020 en Homekit. Daarnaast komt er onder andere een nieuwe fitness-app en wordt de ondersteuning voor de Apple Pencil uitgebreid.

In ons overzicht zetten we alle iOS 14 verwachtingen voor je op een rij. Meer weten? Houd iPhoned in de gaten om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes en geruchten rondom iOS 14.

